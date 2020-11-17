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الرئيسية | حوادث | محكمة الدريوش تبرئ أستاذة من "تهمة التحريض"

محكمة الدريوش تبرئ أستاذة من "تهمة التحريض"

محكمة الدريوش تبرئ أستاذة من "تهمة التحريض"
عبد الكريم هرواش من النّاظور
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:31

قضت المحكمة الابتدائية بإقليم الدريوش، الثّلاثاء، بالبراءة في حقّ الأستاذة سهام المقريني، بعد متابعتها على خلفية تهم تتعلّق بـ"التّحريض على التّظاهر" عبر تدوينات نشرتها على حسابها بموقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقرّرت المحكمة تبرئة المقريني من جميع التّهم الموجّهة إليها بناءً على ملفّ دفاعها، الذي أكد أن تدوينة المتّهمة لا تتضمّن أي تحريض على التظاهر وأن المتّهمة مارست حقا من حقوقها المتمثّل في حرية التّعبير عبر صفحتها الفيسبوكية.

جلسة النّطق بالحكم رافقها حضور عددٍ من أساتذة "التّنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التّعاقد" وعدد من الهيئات الحقوقية، استجابةً لنداءٍ نقابي مشترك سابق لخوض إضراب إقليمي مع الحضور في شكل نضالي أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش تزامنا مع المحاكمة.

ويذكر أن مصالح الدّرك الملكي بالدريوش استدعت، بتاريخ 5 ماي المنصرم، الأستاذة سهام المقريني، من أجل التّحقيق معها في مضمون تدوينة تفيد مشاركتها في إضرابٍ لأساتذة "التّعاقد"، وظلّت المتّهمة متشبّثة بأن تدوينتها اقتصرت على الإخبار بالمشاركة في الإضراب لا تحريض زملائها على تنظيم مظاهرة غير مصرّح بها.

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