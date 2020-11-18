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درك برشيد يفك لغز العثور على جثة شابة ثلاثينية

درك برشيد يفك لغز العثور على جثة شابة ثلاثينية
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 04:40

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي، بتنسيق مع المركز الترابي الدروة تحت إشراف قائد سرية برشيد، يوم الثلاثاء، من فكّ لغز العثور على جثة شابة ثلاثينية، مرمية وسط الطريق العام نواحي عاصمة أولاد حريز، إذ تمكّنت عناصر الضابطة القضائية من التوصّل إلى هوية ثلاثة مشتبه فيهم بعلاقتهم بوفاة الضحية، مع إيقاف اثنين منهم.

وأوضحت مصادر هسبريس بأن التحريات الميدانية والتقنية التي قامت بها عناصر درك برشيد، بتعليمات من النيابة العامة المختصّة، مكّنت من تحديد هوية الضحية، وهي امرأة ثلاثينية مطلّقة لها أبناء، كانت تقطن قيد حياتها بالحي الحسني بمدينة برشيد.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر المركز القضائي، بالتنسيق مع أفراد التشخيص القضائي، توصّلوا إلى أنّ الضحية كانت على علاقة غير شرعية مع أحد المشتبه فيهم الثلاثة، قبل توقيف اثنين منهم اليوم؛ في حين جرى تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق شريكهما الثالث.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهما في محضر تمهيدي قانوني، قصد كشف علاقة كل واحد منهما بوفاة الضحية، وموازاة مع ذلك خضعت جثة الهالكة للتشريح الطبي بمشرحة الرحمة بالدار البيضاء، لاستثمار نتائجه في البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي في النازلة.

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