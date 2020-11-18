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جمركيو "طنجة المتوسط" يحبطون تهريب مخدرات
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 15:20
تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط من حجز 24 كيلوغراما من الشيرا؛ كانت مخبأة بإحكام داخل مقطورة شاحنة للنقل الدولي.
الشاحنة كانت قادمة من طنجة ومتوجهة نحو إسبانيا، وقد جرى إيقاف سائقها، وهو إسباني الجنسية ويبلغ من العمر حوالي 55 سنة، حيث تقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
جدير بالذكر أن محاولات تهريب شتى أنواع الممنوعات تتزايد في هذه الفترة بالميناء، في محاولة لاستغلال موسم تصدير المنتوجات الشتوية.