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الرئيسية | حوادث | توقيف متورّطين في السرقة بمفاتيح مزوّرة بالناظور

توقيف متورّطين في السرقة بمفاتيح مزوّرة بالناظور

توقيف متورّطين في السرقة بمفاتيح مزوّرة بالناظور
هسبريس من الناظور
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 18:40

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بمدينة الناظور على النيابة العامة المختصّة 7 أشخاص؛ من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلّق بالسرقة باستعمال مفاتيح مزوّرة والابتزاز وإخفاء المسروق.

وحسب مصدر هسبريس، فقد مكّنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية اثنين من المشتبه بهم وتوقيفهما بعدما أقدما على سرقة ثلاثة أجهزة لصناعة المفاتيح من داخل محل تجاري بمدينة الناظور، قبل أن يعمد أحدهما إلى ربط الاتصال بصاحب المحل ومطالبته بمبلغ مالي مقابل إعادة إحدى هذه الآلات.

وقادت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف أربعة أشخاص آخرين بكل من الناظور وجرسيف للاشتباه في تورطهم في شراء وإخفاء المسروقات وعدم التبليغ عن هذه الواقعة، على الرغم من العلم بحدوثها؛ فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من إعادة جميع الأجهزة موضوع السرقة.

وإلى ذلك، جرى الاحتفاظ بأربعة من المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضِع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة.

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