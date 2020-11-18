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الرئيسية | حوادث | رُزم "مخدر الشيرا" تورط خمسينيا بمدينة ميدلت

رُزم "مخدر الشيرا" تورط خمسينيا بمدينة ميدلت

رُزم "مخدر الشيرا" تورط خمسينيا بمدينة ميدلت
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 19:32

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ميدلت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة ميدلت، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة لنقل البضائع "PICK UP"، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخلها على 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغراما و900 غرام، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة.

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