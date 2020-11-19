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الرئيسية | حوادث | تنسيق أمني يوقف مبحوثا عنه في ضواحي مراكش

تنسيق أمني يوقف مبحوثا عنه في ضواحي مراكش

تنسيق أمني يوقف مبحوثا عنه في ضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 19 نونبر 2020 - 04:40

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الأربعاء، بدوار بضواحي المدينة الحمراء مبحوثا عنه على الصعيد الوطني.

وتم توقيف المشتبه به، الذي يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني تتعلقان بالسرقة الموصوفة والسرقة المقرونة بالعنف، متلبسا بحيازة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وجاءت هذه العملية الأمنية إثر تنسيق بين مصالح الأمن بولاية مراكش، والنيابة العامة المختصة ومركز الدرك الملكي المسؤول ترابيا، واعتمادا على نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة في سياق بحث فتح بشأن قضيتين تتعلقان بالسرقة الموصوفة والسرقة بالعنف.

وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة النيابة العامة لضرورة البحث والتقديم.

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