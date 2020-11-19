الأمن يوقف سارق عدادات مائية بمدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، الخميس، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة؛ للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلّق بالسرقة الموصوفة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن مصالح الأمن كانت قد تلقّت إشعارا بشأن تعرّض منازل للسرقة همّت مجموعة من العدّادات المائية، قبل أن يمكّن التدخل الأمني من توقيف المشتبه فيه في حينه وحجز الأشياء المتحصّلة من السرقة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد الاستماع إليه تمهيديا؛ لكشف جميع ظروف وملابسات عمليات سرقة العدادات المائية للمنازل، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.