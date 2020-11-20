24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية (5.00)

  2. الممرضون يخوضون أزيد من 40 احتجاجا في يوم ‎ (5.00)

  3. بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون (5.00)

  4. أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19 (5.00)

  5. هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "الرقم الأخضر" يطيح بمسؤولة عن "امتحان السياقة"

"الرقم الأخضر" يطيح بمسؤولة عن "امتحان السياقة"

"الرقم الأخضر" يطيح بمسؤولة عن "امتحان السياقة"
هسبريس من خريبكة
الجمعة 20 نونبر 2020 - 02:28

أوقفت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بخريبكة، بتعليمات وإشراف مباشر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، مسؤولة عن اجتياز الشق التطبيقي لامتحان الحصول على رخصة السياقة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن القضية تفجّرت حين تقدمت طالبة بكلية الطب بشكاية عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، حيث أكدت المشتكية تعرضها للابتزاز وطلب رشوة من أجل النجاح في الشق التطبيقي لامتحان الحصول على رخصة السياقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكية لجأت إلى القضاء بعد رسوبها في المحاولة الأولى، بسبب رفضها تقديم رشوة إلى المسؤولة عن العملية؛ وهو ما دفع النيابة العامة إلى الدخول على الخط، من أجل كشف ملابسات القضية.

وبناء على كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الملك وأحد نوابه، تمت الإطاحة بالمشتكى بها ووضعها رهن الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إليها في محضر رسمي وتقديمها أمام القضاء ومتابعتها بحسب المنسوب إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.