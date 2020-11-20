"الرقم الأخضر" يطيح بمسؤولة عن "امتحان السياقة"

هسبريس من خريبكة

أوقفت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بخريبكة، بتعليمات وإشراف مباشر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، مسؤولة عن اجتياز الشق التطبيقي لامتحان الحصول على رخصة السياقة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن القضية تفجّرت حين تقدمت طالبة بكلية الطب بشكاية عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، حيث أكدت المشتكية تعرضها للابتزاز وطلب رشوة من أجل النجاح في الشق التطبيقي لامتحان الحصول على رخصة السياقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكية لجأت إلى القضاء بعد رسوبها في المحاولة الأولى، بسبب رفضها تقديم رشوة إلى المسؤولة عن العملية؛ وهو ما دفع النيابة العامة إلى الدخول على الخط، من أجل كشف ملابسات القضية.

وبناء على كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الملك وأحد نوابه، تمت الإطاحة بالمشتكى بها ووضعها رهن الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إليها في محضر رسمي وتقديمها أمام القضاء ومتابعتها بحسب المنسوب إليها.