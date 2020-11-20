24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:32
|08:01
|13:18
|16:02
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القضاء يؤجل قضية "انهيار عمارة" بمدينة مراكش
- شفاء 4641 شخصاً من كورونا في يوم .. ونسبة التعافي 83 بالمائة
- المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية
- السلطات الأمريكية توصي بعدم السفر في "عيد الشكر"
- الممرضون يخوضون أزيد من 40 احتجاجا في يوم
المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية (5.00)
بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون (5.00)
أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19 (5.00)
هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)
- مسؤول جزائري يكشف حقد العسكر ويهدد المغرب برد عسكري كاسح - (489)
- بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (186)
- "البوليساريو" تعوّل على انفصاليي الداخل لإشعال الاحتقان بالصحراء - (116)
- الصرامة المغربية تخلّف الصدمة والإحباط في الجزائر والبوليساريو - (102)
- الجزائر تدافع عن "حق حيدر في نشر كوفيد-19" - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الرقم الأخضر" يطيح بمسؤولة عن "امتحان السياقة"
أوقفت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بخريبكة، بتعليمات وإشراف مباشر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، مسؤولة عن اجتياز الشق التطبيقي لامتحان الحصول على رخصة السياقة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن القضية تفجّرت حين تقدمت طالبة بكلية الطب بشكاية عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، حيث أكدت المشتكية تعرضها للابتزاز وطلب رشوة من أجل النجاح في الشق التطبيقي لامتحان الحصول على رخصة السياقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكية لجأت إلى القضاء بعد رسوبها في المحاولة الأولى، بسبب رفضها تقديم رشوة إلى المسؤولة عن العملية؛ وهو ما دفع النيابة العامة إلى الدخول على الخط، من أجل كشف ملابسات القضية.
وبناء على كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الملك وأحد نوابه، تمت الإطاحة بالمشتكى بها ووضعها رهن الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إليها في محضر رسمي وتقديمها أمام القضاء ومتابعتها بحسب المنسوب إليها.