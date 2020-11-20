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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطا في الاحتيال على شركات طيران

الأمن يوقف متورطا في الاحتيال على شركات طيران

الأمن يوقف متورطا في الاحتيال على شركات طيران
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 20 نونبر 2020 - 00:35

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الأربعاء، على النيابة العامة المختصة، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وكان المشتبه فيه، صاحب سوابق قضائية، يستعمل بشكل تدليسي معطيات تخص حسابات بنكية أجنبية للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء خدمات ومنتجات تقدمها شركات الطيران، بلغت القيمة المالية المتحصلة منها حوالي 30 مليون سنتيم.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، عن حجز حاسوب محمول وهاتفين نقالين، وسلع وبضائع، ووثائق ووصولات صادرة عن أبناك أجنبية في اسمه.

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