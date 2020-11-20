إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات بميناء البيضاء‎

هسبريس من الرباط

في عملية مشتركة بين الجمارك ومصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، جرى إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن حاويات لنقل البضائع.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالحها تمكنت في عملية مشتركة من حجز طنين و360 كيلوغراما من مخدر الشيرا موزعة على خمس حاويات للنقل الدولي للبضائع كانت محملة بالرخام معدة للتصدير نحو إحدى دول جنوب الصحراء.

وقد باشرت المصالح الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها من أجل الكشف عن المتورطين في هذه العملية وتوقيفهم لتقديمهم إلى العدالة.