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إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات بميناء البيضاء
الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:25
في عملية مشتركة بين الجمارك ومصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، جرى إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن حاويات لنقل البضائع.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالحها تمكنت في عملية مشتركة من حجز طنين و360 كيلوغراما من مخدر الشيرا موزعة على خمس حاويات للنقل الدولي للبضائع كانت محملة بالرخام معدة للتصدير نحو إحدى دول جنوب الصحراء.
وقد باشرت المصالح الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها من أجل الكشف عن المتورطين في هذه العملية وتوقيفهم لتقديمهم إلى العدالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:59
السؤال الكبير من سمح بوصول تلك الكمية الكبيرة من المخذرات إلى الدارالبيضاء. ؟؟
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