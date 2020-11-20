24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية (5.00)

  2. بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون (5.00)

  3. اصْحَبْ ضِباعًا إذا راقَتْ لكَ الرِّمَمُ (5.00)

  4. عندما كنت "رجعيا" وفخورا بـ"رجعيتي" (5.00)

  5. تنديد بعصابات البوليساريو في مدريد وبرشلونة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات بميناء البيضاء‎

إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات بميناء البيضاء‎

إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات بميناء البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:25

في عملية مشتركة بين الجمارك ومصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، جرى إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن حاويات لنقل البضائع.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالحها تمكنت في عملية مشتركة من حجز طنين و360 كيلوغراما من مخدر الشيرا موزعة على خمس حاويات للنقل الدولي للبضائع كانت محملة بالرخام معدة للتصدير نحو إحدى دول جنوب الصحراء.

وقد باشرت المصالح الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها من أجل الكشف عن المتورطين في هذه العملية وتوقيفهم لتقديمهم إلى العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:59
السؤال الكبير من سمح بوصول تلك الكمية الكبيرة من المخذرات إلى الدارالبيضاء. ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.