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الرئيسية | حوادث | غرق عميد شرطة داخل سيارته في ميناء طنجة‎

غرق عميد شرطة داخل سيارته في ميناء طنجة‎

غرق عميد شرطة داخل سيارته في ميناء طنجة‎
هسبريس من طنجة
الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:15

لقي عميد شرطة مصرعه غرقا صباح اليوم بميناء الصيد بطنجة، بعد أن سقطت سيارته التي كان يقودها داخل مرافق الميناء.

مصادر هسبريس أفادت بأن الراحل "م. ب"، في الخمسينات من عمره، كان قد بدأ مهمته داخل الميناء في حدود الساعة الثامنة والنصف قبل أن ينطلق بسيارته ويهوي وسط المياه بشكل مفاجئ.

حري بالذكر أيضا أن عددا من الحاضرين وقتها حاولوا التدخل من أجل إنقاذ الضحية إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، قبل أن يتم إحضار رافعة لانتشال السيارة وبداخلها الراحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد بوليفة الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:12
رحمة الله تعالى عليه، لا تدري نفس كيف تموت، من مات غريقا فقد مات شهيدا كما اخبرنا يذالك رسول الانسانية
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35
2 - british الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:20
رحمه الله و رزق اسرته الصبر و السلوان
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25
3 - marjane الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:21
ان لله وان اليه راجعون رحمه الله في هاذ اليوم المبارك
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19
4 - البقاء لله الجمعة 20 نونبر 2020 - 15:26
إن لله وإنا اليه راجعون الله إرزق عائلته الصبر
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15
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