غرق عميد شرطة داخل سيارته في ميناء طنجة‎

هسبريس من طنجة

لقي عميد شرطة مصرعه غرقا صباح اليوم بميناء الصيد بطنجة، بعد أن سقطت سيارته التي كان يقودها داخل مرافق الميناء.

مصادر هسبريس أفادت بأن الراحل "م. ب"، في الخمسينات من عمره، كان قد بدأ مهمته داخل الميناء في حدود الساعة الثامنة والنصف قبل أن ينطلق بسيارته ويهوي وسط المياه بشكل مفاجئ.

حري بالذكر أيضا أن عددا من الحاضرين وقتها حاولوا التدخل من أجل إنقاذ الضحية إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، قبل أن يتم إحضار رافعة لانتشال السيارة وبداخلها الراحل.