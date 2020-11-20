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كُتّاب وآراء
3 قتلى و4 جرحى في حادثة سير نواحي سطات
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، نواحي مدينة سطات، بعد تعرضهم لحادثة سير بالنفوذ الترابي لجماعة اكدانة قيادة مزورة إقليم سطات.
مصادر هسبريس أفادت بأن 7 أفراد، تجمع بينهم قرابة عائلية، كانوا على متن سيارة خفيفة قادمين من منطقة دكالة نحو إقليم برشيد عبر الطريق الإقليمية رقم 3618، إلا أن انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها على مستوى منطقة برس مشيخة شرقاوة بجماعة اكدانة في النفوذ الترابي لإقليم سطات، أدى إلى مصرع رجل وامرأة في مكان الحادث، في حين توفيت الضحية الثالثة بعد نقلها نحو المستشفى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم طفل، وهو ما استدعى نقلهم على الفور نحو مستعجلات سطات قصد تلقي العلاجات الضرورية، في حين أمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثث الضحايا بمستودع الأموات بسطات لفائدة البحث.
الحادث استنفر الجهات المعنية؛ إذ انتقل رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد، تحت إشراف قائد السرية بعاصمة الشاوية، إلى عين المكان، فضلا عن حضور ممثل السلطة المحلية بامزورة، ونائب القائد الإقليمي للوقاية المدنية بثكنة سطات، مع تجنيد سيارتي إسعاف وصهريج إطفاء احتياطي تابعين للوقاية المدنية، وثلاث سيارات تابعة للجماعات الترابية العونات ومزورة وكدانة.
وأعطت النيابة العامة المختصة بسطات تعليماتها لعناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد لفتح بحث تمهيدي لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، مع إجراء معاينة طبية أو تشريح عند الاقتضاء على جثث الهالكين الثلاثة، واستثمار ذلك في البحث القضائي التمهيدي المفتوح في النازلة.
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تعليقات الزوّار (5)
رحمهم الله تعالى واسكنهم فسيح جناته