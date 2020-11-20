نهاية مأساوية لمحترف لصوصية نواحي اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي شاب مصرعه بقسم العناية المركزة في المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الجمعة، متأثرا بنزيف دموي حاد ورضوض بليغة ناجمة عن قوة الارتطام بأرض إسفلتية غير بعيد عن مركز جماعة بلفاع، وذلك عقب تنفيذه، بمعية إثنيْن من شركائه، لعمليات سرقة أغراض شخصية لعدد من المارة باستعمال دراجة نارية وتحت التهديد.

وكان المفارق للحياة وشريكاه، المتحدرين من منطقة آيت إعزا نواحي جماعة آيت اعميرة، على متن دراجة نارية استعملوها في استهداف عدد من المارة وسلبهم ما بحوزتهم؛ إذ حاولوا الفرار بعد تنفيذ أفعالهم الإجرامية قبل أن ترتطم الدراجة بالطريق المعبدة، فتسبّب ذلك في إصابة الضحية إصابة بليغة قبل أن يُفارق الحياة بالمستشفى.

وبعد إخطارها بالواقعة، انتقلت على عجل دورية للدرك الملكي ببلفاع إلى عين المكان، حيث تم الإشراف على نقل الضحية إلى المستشفى، فيما تمت عملية تمشيط واسعة للمنطقة أسفرت عن توقيف أحد الفارين، بينما تم توقيف الآخر بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة، وتمت مواجهتهما مع الضحايا الذين تمكنوا من التعرف عليهما بسهولة.

يُشار إلى أن المنطقة السهلية لإقليم اشتوكة آيت باها تشهد خلال هذه الأيام حملات أمنية واسعة ومشتركة بين كل المراكز الترابية للدرك باشتوكة، تحت إشراف القائدين الجهوي والإقليمي للدرك الملكي، تهدف إلى التصدي الاستباقي لمختلف أشكال الجريمة، وقد مكّنت من توقيف العشرات من الأشخاص الضالعين في مختلف القضايا الإجرامية.