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إحباط تهريب أقراص مخدرة بميناء طنجة المتوسط‎

إحباط تهريب أقراص مخدرة بميناء طنجة المتوسط‎
هسبريس من الرباط
السبت 21 نونبر 2020 - 11:20

أحبطت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط،عملية تهريب 19.200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل" نحو التراب الوطني، على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع قادمة من إسبانيا.

وكانت إجراءات المراقبة الأمنية المنجزة على الشاحنة المضبوطة أسفرت عن حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة معبأة بعناية داخل مقصورة الشاحنة، كما مكنت من توقيف سائقها مغربي الجنسية البالغ من العمر 41 سنة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش الدقيق التي أخضعت لها الشاحنة أسفرت أيضا عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأوروبية، فضلا عن عشرة هواتف نقالة يجري حاليا تحديد مصدرها وملابسات تهريبها.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين، وكذا رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

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