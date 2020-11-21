شاب عشريني يقتل شقيقه بطعنة سكين في بلفاع‬

رشيد بيجيكن من أكادير

شهد دوار "الجديد" بالجماعة الترابية بلفاع ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم السبت، جريمة بشعة إثر نشوب خلاف بين أخوين، إذ أقدم شاب عشريني على توجيه طعنة سكين قاتلة إلى شقيقه الثلاثيني ليرديه قتيلا على الفور.

وفور تلقي السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة الخبر، انتقلت إلى مكان الحادث، حيث تم حجز أداة الجريمة، بينما أفلحت حملة تمشيط بمحيط مسرح الجريمة من توقيف القاتل، ليتم نقله إلى المركز الترابي للدرك. كما جرى توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأكادير.

ووفق شهود عيان فقد حل الموقوف قبل أيام بالمنطقة قادما من إحدى المدن الموبوءة، وأثبتت التحاليل المخبرية التي أخضع لها منذ نحو عشرة أيام حمله فيروس كورونا المستجد، فظل يخضع للبروتوكول العلاجي بمنزل عائلته، قبل أن ينشب خلاف بينه وبين شقيقه، استل خلاله سكينا فطعنه، في حين أُصيبت زوجة الهالك بجروح.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، يجري البحث مع الموقوف من أجل تحديد أسباب ودوافع إقدامه على قتل شقيقه طعنا، قبل أن تتم إحالته على أنظار العدالة.