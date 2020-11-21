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الرئيسية | حوادث | شاب عشريني يقتل شقيقه بطعنة سكين في بلفاع‬

شاب عشريني يقتل شقيقه بطعنة سكين في بلفاع‬

شاب عشريني يقتل شقيقه بطعنة سكين في بلفاع‬
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 21 نونبر 2020 - 13:10

شهد دوار "الجديد" بالجماعة الترابية بلفاع ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم السبت، جريمة بشعة إثر نشوب خلاف بين أخوين، إذ أقدم شاب عشريني على توجيه طعنة سكين قاتلة إلى شقيقه الثلاثيني ليرديه قتيلا على الفور.

وفور تلقي السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة الخبر، انتقلت إلى مكان الحادث، حيث تم حجز أداة الجريمة، بينما أفلحت حملة تمشيط بمحيط مسرح الجريمة من توقيف القاتل، ليتم نقله إلى المركز الترابي للدرك. كما جرى توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأكادير.

ووفق شهود عيان فقد حل الموقوف قبل أيام بالمنطقة قادما من إحدى المدن الموبوءة، وأثبتت التحاليل المخبرية التي أخضع لها منذ نحو عشرة أيام حمله فيروس كورونا المستجد، فظل يخضع للبروتوكول العلاجي بمنزل عائلته، قبل أن ينشب خلاف بينه وبين شقيقه، استل خلاله سكينا فطعنه، في حين أُصيبت زوجة الهالك بجروح.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، يجري البحث مع الموقوف من أجل تحديد أسباب ودوافع إقدامه على قتل شقيقه طعنا، قبل أن تتم إحالته على أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - حسن إسبانيا السبت 21 نونبر 2020 - 13:18
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وان لله وانا اليه راجعون اقسم بالله العلي العظيم انه سيندم على قتل أخيه والسجن مدى الحياة أو 30 سنة ما الدي نراه في مجتمعنا
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31
2 - السلام عليكم السبت 21 نونبر 2020 - 13:19
ها علاش الشتا ما بقاتش ك تصب..
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39
3 - marocain السبت 21 نونبر 2020 - 13:22
انا لله وانا اليه راجعون. غياب التربية والوعي والرادع الديني والقانوني يفضي الى الجرائم. قريو اولادكم عفاكم
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31
4 - مغربي السبت 21 نونبر 2020 - 13:34
هدا ليس بغريب عن هده الجماعة مخدرات قرقوبي ماحيا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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19
5 - مفلس السبت 21 نونبر 2020 - 13:44
ا لسبب واضح وضوح الشمس فنهارجميل وباين فلن يحيد عن ان كل واحد منا يريد ان يحوز ويستولي علئ الجمل بما حمل وبصريح العبارة كلها باغيها ساهلة ماهلة ويريد العيش الرغيد بدون حركة بدون مشقة بدون عمل مقرف لكسب قوت اليوم .
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-8
6 - rachida السبت 21 نونبر 2020 - 13:45
إلى حسن إسبانيا.كيف عرفته أنه سيندم.هل تعلم الغيب والمشكل العويص أنك تحلف بالله العلي العظيم أنه سيندم كأنك متأكد من علمك للغيب..هذا إسمه الشرك بالله لأن الله وحده من يعلم أنه سيندم أم لا لأن هناك العديد من السجناء لم يندموا على جرائمهم والدليل حالة العود والسوابق القضائية أما هذا المجرم لو كبر في تربية سليمة لما أقدم على هذه الفعلة.يعني المشكل في قلة الترابي والدصارة والعياقة.لم يعلموه إحترام الإخوة منذ الصغر أو حتى إحترام الغير بصفة عامة.بعض الوالدين يظنون أن مسؤوليتهم تكمن فقط في توفير المأكل والشرب ونسوا أهم حاجة وهي التربية على الأخلاق الحسنة والاحترام
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-12
7 - fatima fati السبت 21 نونبر 2020 - 13:54
لا حول ولا قوة الا بالله الغالي العظيم
اللهم غفرانك ورحمتك
اللهم غفرانك ورحمتك
اللهم غفرانك ورحمتك
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7
8 - abdou tazi السبت 21 نونبر 2020 - 14:07
" صافي الساعة ما بقالها والو وتقوم منين الواحد توصل به الدرجة يقتل خوه الله ينجينا من الداركات وشر الخلق..؟ "
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3
9 - Abdou Nejjari السبت 21 نونبر 2020 - 14:08
" صافي الساعة ما بقالها والو وتقوم منين الواحد توصل به الدرجة يقتل خوه الله ينجينا من الداركات وشر الخلق..؟ "
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2
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