24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "القبايل" تترقب طرد "الاحتلال الجزائري" بتحركات "حكومة المنفى" (5.00)

  2. "الوطن قبل القبيلة" .. شذرات من سيرة الراحل المحجوبي أحرضان (5.00)

  3. قاهر الإعاقة بالكتابة (5.00)

  4. الحزب بمرجعية أمازيغية.. (5.00)

  5. الأوقاف تعيد فتح 11677 مسجدا بجهات المملكة‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | مصالح الدرك بتزنيت تقوم بحملات تمشيط واسعة

مصالح الدرك بتزنيت تقوم بحملات تمشيط واسعة

مصالح الدرك بتزنيت تقوم بحملات تمشيط واسعة
مصطفى البكار
الأحد 22 نونبر 2020 - 00:38

انخرطت مصالح سرية الدرك الملكي بتزنيت، منذ الأيام القليلة الماضية، في مسلسل الحملات الأمنية الواسعة التي أطلقتها مؤخرا القيادة الجهوية للدرك بعدد من الأقاليم والجماعات التابعة لنفوذ سوس ماسة.

هذه العمليات الأمنية التي يشرف عليها ميدانيا القائد الإقليمي للدرك الملكي بمشاركة رئيسي المركزين الترابي والقضائي، وتقوم بها فرق دركية طيلة الفترتين الليلة والنهارية، تهدف إلى محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، ووضع حد لكافة الأفعال والتصرفات المشينة التي من شأنها المساس بالأمن العام بمختلف الجماعات الترابية التابعة لنفوذ السرية.

وتروم هذه الحملات الأمنية كذلك التصدي الاستباقي لكافة الأفعال الإجرامية، وتجفيف منابع ترويج المخدرات والممنوعات بشتى أصنافها، وكذا توقيف المبحوث عنهم في قضايا جنحية وجنائية مختلفة.

كما تشرف عناصر الدرك الملكي على عملية تنزيل التدابير الاحترازية التي أمرت بها اللجنة الإقليمية لليقظة بعمالة تزنيت قصد تقليص رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر المراقبة الصارمة من طرف الدوريات المتنقلة والسدود القضائية لمدى احترام المواطنين لإجراءات التباعد الجسدي والتزامهم بارتداء الكمامة الواقية، مع تفعيل العقوبات القانونية المعمول بها في حق المخالفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سوسي ويحب وطنه الأحد 22 نونبر 2020 - 01:00
الف التحيةالشكر والتقدير لدراك الملكي ولجميع الأجهزة الامنيه كيتعبو من اجل المواطن الله اسمحنا منهم حنا كنعسو بليل هوما فيقين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.