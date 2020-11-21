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كُتّاب وآراء
محاكمة شخص بتهمة احتجاز فتاتين وطلب فدية
أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، السبت، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شخصاً يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز وطلب فدية.
وتم توقيف المشتبه فيه من طرف مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز، التي توصلت ببلاغ عبر الخط 19 لوالدة ضحية يفيد بأن شخصا يحتجز ابنتها بشقة بحي السعادة ويطالبها بفدية مقابل إطلاق سراحها.
وعلى إثر تنسيق مع النيابة العامة المختصة، انتقلت عناصر الدائرة الأمنية 16 إلى المكان الاحتجاز، وتم نصب كمين للشخص المعني، بمساعدة المبلغة التي أوهمته برضوخها لطلبه، لتباغته عناصر من الشرطة وتوقفه.
وبعد إخضاع الموقوف لتفتيش وقائي، تبين أن بحوزته سلاحا أبيض، كما تم العثور على الضحية رفقة صديقة لها على علاقة غير شرعية بالمشتبه فيه.
وكشف البحث الأولي أن الضحية جاءت بمحض إرادتها لزيارة صديقتها قبل أن يقدم المشتبه فيه على تهديدها بالسلاح الأبيض ويمنعها وصديقتها من مغادرة الشقة، مطالبا والدتها بفدية مقابل إطلاق سراحها.
ووضع الشخص المعني رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث في أفق الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، قبل تقديمه أمام العدالة.