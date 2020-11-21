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الرئيسية | حوادث | "الاعتداء الجنسي" على طفليْن يوقف حارس مدرسة

"الاعتداء الجنسي" على طفليْن يوقف حارس مدرسة

"الاعتداء الجنسي" على طفليْن يوقف حارس مدرسة
هسبريس من الناظور
السبت 21 نونبر 2020 - 22:27

أوقفتْ الشرطة القضائية بالنّاظور شابًّا يبلغ من العمر 24 سنة، يشتغل عونا بمدرسة ابتدائية، للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلّق بالتحرش الجنسي والاغتصاب.

وحسب مصدر هسبريس، فقد تحرّكت عناصر الشرطة القضائية لتوقيف المعني بالأمر ومباشرة أبحاثها معه بعد شكايتيْن تقدّم بهما وليّا أمر طفلين تفيدان بتعرّض ابنيهما لاعتداء جنسي.

وكشفت المعطيات الأولى في القضية أن الموقوف الذي كان يستقطب تلاميذ إلى نادٍ لكرة القدم، انتهز فرصة تواجدهم بمعيته، ليقوم بالتغرير بضحاياه وهتك عرضهم بعيدا عن الأنظار.

وينتظر أن يكشف التحقيق في القضية عن تفاصيل أخرى، خاصّة وأن الموقوف كانَ متعوّدًا على إدخال التلاميذ، خلال العطل المدرسية، إلى فضاء المؤسّسة التّعليمية لإجراء تمارينهم الرياضية.

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