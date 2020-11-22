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كُتّاب وآراء
عناصر من "الألتراس" تحدث فوضى بالدار البيضاء
مكن التدخل الفوري والاستباقي لمصالح الأمن الوطني بمنطقة بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، من تحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصيلين متنافسين لتشجيع فريقين محليين لكرة القدم.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أوردت من خلاله أنه إثر التدخل تم توقيف خمسة من المعنيين، أحدهم راشد والأربعة الآخرون قاصرون.
مصالح الأمن، يقول البلاغ، كانت قد تدخلت في الوقت المناسب مباشرة بعد دخول حوالي 20 شخصا محسوبين على فصيلين متنافسين لتشجيع ناديين محليين لكرة القدم بالدار البيضاء في مناوشات وتراشق بالحجارة، فتم ضبط خمسة منهم في حالة تلبس، في حين مازال البحث ساريا بالنسبة للآخرين.
وأكد البلاغ أنه لم تسجل أي إصابات بدنية أو خسائر مادية، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، مع إيداع القاصرين تحت تدبير المراقبة؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.