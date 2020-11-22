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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحجز نصف طن من الحشيش بمدينة فاس

الشرطة تحجز نصف طن من الحشيش بمدينة فاس

الشرطة تحجز نصف طن من الحشيش بمدينة فاس
هسبريس من الرباط
الأحد 22 نونبر 2020 - 13:05

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن فاس، مساء السبت، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن شاحنة.

العملية الأمنية التي تمت بمدينة فاس مكنت من حجز 500 كيلوغراما من مخدر الشيرا على شكل رزم محملة على متن شاحنة مخصصة لنقل البضائع.

وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها وأبحاثها في الموضوع، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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