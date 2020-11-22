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كُتّاب وآراء
بيع "المعجون" يسقط شخصا بقبضة أمن مراكش
أحالت الشرطة القضائية بمراكش، الأحد، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، شخصا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات.
وتمكنت عناصر الأمن من توقيف المشتبه به متلبسا بحيازة 22 "كموسة" من مخدر "المعجون" الممزوج بزيت "الكيف" معدة للبيع، بعد نصب كمين له على مستوى درب البوهالي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وأسفر التفتيش القانوني الذي أجري بمنزل الموقوف عن حجز 5 كيلوغرامات من مخدر "المعجون" الممزوج بزيت "الكيف"، ومبلغ مالي محصل من بيع هذه المادة المخدرة.