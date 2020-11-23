"تبييض الأموال" يرسل شخصا إلى سجن مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت مصالح الأمن بمراكش، الأحد، صاحب وكالة لصرف العملات يشتبه بتورطه في تبييض الأموال.

وقرر ممثل النيابة العامة، بعد الاستماع إلى المشتبه به، متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على المركب السجني الأوداية بضاحية مدينة مراكش.

وتمكنت عناصر الشرطة من توقيف الشخص المعني بمجمع تجاري بمقاطعة جليز، بعد تورطه في صرف مبلغ مالي من العملة الصعبة بطريقة غير قانونية.