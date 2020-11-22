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"الحريك والاتجار بالبشر" يورطان شخصين بكلميم
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و30 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بحي "امحيريش" بمدينة كلميم، مباشرة بعد وصول المشتبه فيه الأول على متن شاحنة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، ومحاولته تسليم المشتبه فيه الثاني محركين بحريين يشتبه في أنهما موجهين لفائدة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة السرية.
وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن تحديد مكان تواجد الزورق المطاطي الذي يشتبه في أنه يستعمل في هذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل بأحد أحياء مدينة كلميم من حجزه على ذمة البحث.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف كل المتورطين المفترضين في هذا النشاط.