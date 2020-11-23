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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف 14 مهاجرا سريا بشاطئ نواحي الصويرة

الدرك يوقف 14 مهاجرا سريا بشاطئ نواحي الصويرة

الدرك يوقف 14 مهاجرا سريا بشاطئ نواحي الصويرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 23 نونبر 2020 - 01:18

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تمنار بإقليم الصويرة، الأحد، 14 شخصا بأحد شواطئ المنطقة، يشتبه بتورطهم في الهجرة السرية.

وكانت هذه المجموعة تستعد للقيام بمحاولة للهجرة غير النظامية، وعلى إثر تدخل درك تنمار تم توقيف فردين منها، دلاّ عناصر الدرك، بعد إخضاعهما للبحث، على 12 شخصا قضوا بمدينة الصويرة حوالي 30 يوما، في انتظار فرصة لمغادرة المغرب.

وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها دوريات الدرك الملكي بشواطئ إقليم الصويرة.

وبعد البحث الأولى الذي أنجزه درك تنمار مع المشتبه بهم، تم اقتياد الموقوفين إلى مقر سرية الدرك بالصويرة، لإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم، فيما لا يزال البحث متواصلا لتحديد هوية كل من له علاقة بتنظيم الهجرة السرية.

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