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الرئيسية | حوادث | تفكيك خلية إرهابية جديدة في إنزكان وأيت ملول

تفكيك خلية إرهابية جديدة في إنزكان وأيت ملول

تفكيك خلية إرهابية جديدة في إنزكان وأيت ملول
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:28

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر، موالين لتنظيم "داعش"، ينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول.

وذكر بلاغ للمكتب أن الأبحاث والتحريات الأولية أكدت أن زعيم هذه الخلية قام، بمعية مشاركيه، بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم "داعش" قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.

كما أفادت إجراءات البحث والتتبع بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية، ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لـ"داعش" بعدد من الدول الأجنبية.

ووفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني "ديستي"، فقد أسفرت هذه العملية عن حجز أسلحة بيضاء، كبيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - البوهالي الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:41
عندنا في الحي عدد كبير من الارهابيين ممن يبيتون سكارى ويصيحون ويشتمون ويعترضون سبيل المارة ولا يلقى عليهم القبض وإن حصل فباحتشام
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2 - مواطن من المغرب الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:42
لماذا لا تبقى مثل هذه الاعتقالات سرية من أسرار الدولة حتى يكتمل اعتقال كل الخلايا.. بدل نشرها في الإعلام وانتظار التشكيك فيها على مواقع التواصل الاجتماعي
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3 - سمية الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:44
تحية اجلال واحترام لرجال الامن الوطني الساهرين من اجل تنظيف الوطن من تلك الفئة التي تشكل خطرا على المملكة
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4 - bravo الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:45
bravo,notre sécurité,la chasse aux terroristes est un devoir patriotique,merci mille fois pour cette vigilance soutenue!
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5 - عبد الله الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:45
اللهما جعل هاد بلد امنا مطمئنا وسائر بلاد مسلمين وجزى الله عنا خير جزاء أمننا الذي دائما ما يكون هو سباق لمتل هاده اعمال إرهابية بشعة التي لا تمتو للإسلام بصلة ديننا حنيف دين رحمة ودين العدل وسماحة
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8
6 - الخلايا الإرهابية الحقيقية الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:51
أخطر الخلايا الإرهابية بالمغرب هم الذين دمروا عقول الشباب بكل انواع المخدرات من الحبوب المهلوسة إلى الكوكيين.. وأخطر الإرهابيين هم أولئك الموظفون الذين سمحوا لهم بإدخال تلك السموم...
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23
7 - مغربي الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:54
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والإستقرار، الحمد لله على نعمه التي من بها علينا، شكرا لجميع الأجهزة الأمنية بمختلف درجاتها وتخصصاتها على العمليات الإستباقية لحفظ أمن الوطن والمواطنين، وفقكم الله في خدمة وطنكم بتفان ونكران ذات، شكرا لكم مرة أخرى. اللهم أدم نعمك علينا ووفقنا لتوظيفها في طاعتك وفي ما يرضيك.
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8 - سوسي الاثنين 23 نونبر 2020 - 09:55
شكرا للمكتب المركزي للأبحاث القضائية و الأمن الوطني الذين يسهرون على حمايتنا.
نطالب من القضاء ان يصدر احكام بالإعدام في حق هؤلاء المتطرفين الإرهابيين.
يبقى شعارنا
الله الوطن الملك
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9 - موغرابي الاثنين 23 نونبر 2020 - 10:32
مجرد سؤال واش عمر هاد الدولة ريحت مع راسها و قالت أشنو هو الدافع اللي كيخلي هاد الناس تلتجأ الإرهاب و التطرف؟؟؟؟؟؟ لخبار فراسكم
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