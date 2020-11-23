تفكيك خلية إرهابية جديدة في إنزكان وأيت ملول

هسبريس من الرباط

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر، موالين لتنظيم "داعش"، ينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول.

وذكر بلاغ للمكتب أن الأبحاث والتحريات الأولية أكدت أن زعيم هذه الخلية قام، بمعية مشاركيه، بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم "داعش" قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.

كما أفادت إجراءات البحث والتتبع بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية، ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لـ"داعش" بعدد من الدول الأجنبية.

ووفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني "ديستي"، فقد أسفرت هذه العملية عن حجز أسلحة بيضاء، كبيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف.