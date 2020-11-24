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الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك عصابة سرقة موصوفة بمدينة مراكش

الأمن يفكك عصابة سرقة موصوفة بمدينة مراكش

الأمن يفكك عصابة سرقة موصوفة بمدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 05:12

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش فردا من عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب أعمال سرقة موصوفة بجناية، وحجز دراجته النارية، فيما لاذ اثنان آخران بالفرار على متن مركبة نارية أخرى.

هذا التدخل الأمني الذي نفذته عناصر الدائرة الأمنية السابعة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، مكن من تشخيص هوية الشخصين الآخرين المتواجدين في حالة فرار.

وتأتي عملية توقيف المشتبه فيه إثر بحث قضائي، فتحته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورصد عناصر الدائرة الأمنية السابعة لتحركات مشبوهة لأفراد هذه العصابة بحي بالبگار بمقاطعة جليز مراكش.

وأسفرت إجراءات التفتيش القانونية بمنزل الموقوف، بأحد الدواوير ضاحية مراكش، عن حجز الدراجة النارية التي استعملها شريكاه في الفرار، وتبين بعد البحث أن الدراجتين الناريتين موضوع سرقة.

كما حجزت عناصر الأمن مجموعة من الأسلحة البيضاء ومعدات كان يستعملها المشتبه فيهم في كسر الأقفال، وبعض أجزاء دراجات نارية مسروقة، وأشياء أخرى متحصلة من السرقة.

ووضع الشخص المعني تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، فيما يبقى البحث متواصلًا للوصول إلى باقي أفراد العصابة.

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