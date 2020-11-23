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الرئيسية | حوادث | الأمن يضبط ممارسي أعمال تخريب بالدار البيضاء

الأمن يضبط ممارسي أعمال تخريب بالدار البيضاء

الأمن يضبط ممارسي أعمال تخريب بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:15

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء الأحد، عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في العصيان وعدم الامتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الشرطة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول تورط مجموعة من الأشخاص، محسوبين على فصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات خاصة، وتبادلهم للعنف وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة.

التدخل الأمني، يضيف البلاغ، أسفر عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من ضمن المشتبه فيهم، ليتقرر إيداع الراشدين منهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وضبط كل المتورطين فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن من المغرب الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:28
خرق حالة الطوارئ ورشق رجال الأمن بالحجارة وتخريب ممتلكات الناس وفي الاخير ثلاثة أشهر سجناً.. لنتخيل هذه الأحداث وقعت في الصين او إيران او السعودية. فصاحب الحظ منه سيقضي عشرون سنة..
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41
2 - فرنسا الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:36
قمة الجهل الجهل الجهل بدل الدراسة و البحوث والدراسات العلمية في التكنولوجيا والعلوم و الطب تجد هذه الشرذمة في الواجهة شباب غفل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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18
3 - البرنوصي الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:36
وا عباد الله راه أحسن عمل تطوعي ممكن ان يقدموه لهاد لبلاد هو تربية أبنائكم او بالأحرى تربية أنفسكم قبل الانتقال للأبناء
واش فهمتوا !!!!!!!!
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36
4 - ولد مجموعة 3 الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:44
مكرهتش بحال هذ العمليات الأمنية يتعود يدارو بشكل متكرر فحي مولاي رشيد. لان العنف موجد فهاد الحي والساكنة تتعاني بزاف منو.
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8
5 - الله يستر الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:44
اللوم على واليديهوم لي مارباوهومش راه التربية المنزلية فابور ا عباد الله ... ماكاين غير ولد و لوح للزنقة
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12
6 - driss الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:49
الزجر هو الحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة. هؤلاء الخارجين عن القانون يعتبرون أن القيام بمثل هذه الأفعال بطولة وتحدي للامن والنظام. يجب معاقبة هؤلاء المجرمين على أفعالهم كانوا راشدين أو قاصرين لأن الخسائر التي يخلفونها هي واحدة. على القضاء ان يضرب بيد من حديد حتى لا تتكرر نفس الأفعال.
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6
7 - ليطال العقاب اهاليهم الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:51
سيقول البعض انني مغال في القسوة و لكن راه هاذ الشيء بززززواف. السيبة ان لم نضع اها حدا باسلوب مؤلم احيانا سوف تؤدي للفلتان و فقدان الدولة لهيبتها. القصر في هذه الحرائم اين اهاليهم ام فقط يبرعون في حشد العائلة امام مفوضية الشرطة و المحاكم رافعين راية البلد و صور الملك كان ابنائهم ظلموا؟
اقترح كلما ظبط هؤلاء و امثالهم ان يسجنوا في اماكن قاصية كسجن طاطا اسا الزاك العيون ورزازات حيث لا يمكن ان تصلهم القفف و تعبئة الجوال .
شنو ذنب واحد يركن سيارته في الشارع و باتي برهوش او مشرمل سخون راسو فيكسر و يدمر له سيارته؟
رجاء اعيدوا للشارع أمانه و سكينته
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3
8 - حفيظ الاثنين 23 نونبر 2020 - 15:21
يجب على القضاء محاكمة هؤلاء المجرمين بأقصى العقوبات الحبسية السنوية الطويلة وايداعهم السجون البعيدة عن الدارالبيضاء حتى يعلم هؤلاء أنهم يعذبون والديهم واسرهم وحتى يندموا على أيامهم.
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