24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟
- مطلب "إسقاط التعاقد" يوحد أساتذة برشيد وسطات
- حزمة إجراءات تروم صد انتشار كورونا بتارودانت
- "كوفيد 19" يتمدد في جنوب المملكة .. ومجموع الوفيات يبلغ 5316
- إصابة 3 أساتذة تُغلق "عمر الخيام" في الدشيرة
القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)
عدم تسديد الفواتير بسبب "كوفيد-19" يفاقم أزمة المقاولات الصغيرة (5.00)
- هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ - (161)
- رصيف الصحافة: القطاع العام يشرف على عملية "تلقيح كورونا" - (97)
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟ - (76)
- الجري وراء الربح السريع يبدد "القيم المغربية" على منصة "يوتوب" - (73)
- "معاكسة النظام" تدفع الجزائر إلى استهداف رؤساء بلديات "القبايل" - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يضبط ممارسي أعمال تخريب بالدار البيضاء
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء الأحد، عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في العصيان وعدم الامتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الشرطة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول تورط مجموعة من الأشخاص، محسوبين على فصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات خاصة، وتبادلهم للعنف وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة.
التدخل الأمني، يضيف البلاغ، أسفر عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من ضمن المشتبه فيهم، ليتقرر إيداع الراشدين منهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وضبط كل المتورطين فيها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
واش فهمتوا !!!!!!!!
اقترح كلما ظبط هؤلاء و امثالهم ان يسجنوا في اماكن قاصية كسجن طاطا اسا الزاك العيون ورزازات حيث لا يمكن ان تصلهم القفف و تعبئة الجوال .
شنو ذنب واحد يركن سيارته في الشارع و باتي برهوش او مشرمل سخون راسو فيكسر و يدمر له سيارته؟
رجاء اعيدوا للشارع أمانه و سكينته