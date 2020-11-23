الأمن يضبط ممارسي أعمال تخريب بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء الأحد، عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في العصيان وعدم الامتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الشرطة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول تورط مجموعة من الأشخاص، محسوبين على فصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات خاصة، وتبادلهم للعنف وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة.

التدخل الأمني، يضيف البلاغ، أسفر عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من ضمن المشتبه فيهم، ليتقرر إيداع الراشدين منهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وضبط كل المتورطين فيها.