24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/11/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟
- مطلب "إسقاط التعاقد" يوحد أساتذة برشيد وسطات
- حزمة إجراءات تروم صد انتشار كورونا بتارودانت
- "كوفيد 19" يتمدد في جنوب المملكة .. ومجموع الوفيات يبلغ 5316
- إصابة 3 أساتذة تُغلق "عمر الخيام" في الدشيرة
الانخراط في الأحزاب السياسية يقسم مواقف مكونات الحركة الأمازيغية (5.00)
القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)
- رصيف الصحافة: القطاع العام يشرف على عملية "تلقيح كورونا" - (97)
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟ - (83)
- الجري وراء الربح السريع يبدد "القيم المغربية" على منصة "يوتوب" - (75)
- "معاكسة النظام" تدفع الجزائر إلى استهداف رؤساء بلديات "القبايل" - (70)
- الانخراط في الأحزاب السياسية يقسم مواقف مكونات الحركة الأمازيغية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
انقلاب سيارة إسعاف يقتل 3 أشخاص قرب ميسور
الاثنين 23 نونبر 2020 - 16:11
تسبب انقلاب سيارة إسعاف، قرب ميسور في إقليم بولمان، صبيحة الاثنين، في وفاة ثلاثة أشخاص.
ويتعلق الأمر، وَفق مصدر هسبريس، برجلين من سرغينة وامرأة من إيموزار، كانوا متجهين من أجل حصةٍ لتصفية الدم بأحد مراكز ميسور، إلا أن الحادث الأليم، الذي وقع على بعد 28 كيلومترا من ميسور، حال دون ذلك.
وزاد المصدر عينه أن حالة السائق رفقة طفلة صغيرة خطيرة؛ إذ نُقلا رفقة الضحايا الثلاث إلى مستشفى المسيرة الخضراء في ميسور، بحضور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية. كما تم فتح بحث قضائي لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف عند مسبباته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - marjane الاثنين 23 نونبر 2020 - 16:31
رحمهم الله قدرالله ماشاء فعل ،لا تدري نفس باي ارض تموت
2 - مصطفى الاثنين 23 نونبر 2020 - 16:40
رحمهم الله واسكنهم فسيح جنانه والهم اهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2