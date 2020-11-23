انقلاب سيارة إسعاف يقتل 3 أشخاص قرب ميسور

ياسين أوشن

تسبب انقلاب سيارة إسعاف، قرب ميسور في إقليم بولمان، صبيحة الاثنين، في وفاة ثلاثة أشخاص.

ويتعلق الأمر، وَفق مصدر هسبريس، برجلين من سرغينة وامرأة من إيموزار، كانوا متجهين من أجل حصةٍ لتصفية الدم بأحد مراكز ميسور، إلا أن الحادث الأليم، الذي وقع على بعد 28 كيلومترا من ميسور، حال دون ذلك.

وزاد المصدر عينه أن حالة السائق رفقة طفلة صغيرة خطيرة؛ إذ نُقلا رفقة الضحايا الثلاث إلى مستشفى المسيرة الخضراء في ميسور، بحضور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية. كما تم فتح بحث قضائي لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف عند مسبباته.