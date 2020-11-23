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الرئيسية | حوادث | انقلاب سيارة إسعاف يقتل 3 أشخاص قرب ميسور

انقلاب سيارة إسعاف يقتل 3 أشخاص قرب ميسور

انقلاب سيارة إسعاف يقتل 3 أشخاص قرب ميسور
ياسين أوشن
الاثنين 23 نونبر 2020 - 16:11

تسبب انقلاب سيارة إسعاف، قرب ميسور في إقليم بولمان، صبيحة الاثنين، في وفاة ثلاثة أشخاص.

ويتعلق الأمر، وَفق مصدر هسبريس، برجلين من سرغينة وامرأة من إيموزار، كانوا متجهين من أجل حصةٍ لتصفية الدم بأحد مراكز ميسور، إلا أن الحادث الأليم، الذي وقع على بعد 28 كيلومترا من ميسور، حال دون ذلك.

وزاد المصدر عينه أن حالة السائق رفقة طفلة صغيرة خطيرة؛ إذ نُقلا رفقة الضحايا الثلاث إلى مستشفى المسيرة الخضراء في ميسور، بحضور عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية. كما تم فتح بحث قضائي لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف عند مسبباته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - marjane الاثنين 23 نونبر 2020 - 16:31
رحمهم الله قدرالله ماشاء فعل ،لا تدري نفس باي ارض تموت
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2 - مصطفى الاثنين 23 نونبر 2020 - 16:40
رحمهم الله واسكنهم فسيح جنانه والهم اهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا.
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