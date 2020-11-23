مصرع الكاتب العام لجامعة سطات في حادثة سير

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي الكاتب العام لجامعة الحسن الأول بسطات، الإثنين، مصرعه نتيجة تعرّضه لحادثة سير خطيرة بالطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء وسطات، على مستوى النفوذ الترابي لإقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك "ك،ط" شابّ التحق حديثا بالكتابة العامة لجامعة الحسن الأول بسطات، انحرفت سيارته التي كان يقودها متّجها من الدار البيضاء نحو سطات أدى إلى وفاته في مكان الحادث، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات بسرية برشيد، وممثل عن السلطة المحلية بعاصمة أولاد حريز، إلى مكان الحادث، حيث جرت معاينة جثة الهالك، قبل نقلها نحو مستودع الأموات ببرشيد، في انتظار إحالتها على المشرحة بجهة الدار البيضاء-سطات، قصد المعاينة أو التشريح عند الضرورة، لفائدة البحث القضائي الجاري لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

ونعت رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات كاتبها العام، نيابة عن جميع أطر الجامعة، وعبّرت عن بالغ الأسى والحزن بسبب فقدان من وصفته بـ"زميل العمل"، متقدمة بهذه "المناسبة الأليمة" بالعزاء إلى أسرة الهالك، وجميع مكونات المؤسسة.