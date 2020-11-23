التواطؤ مع مطلوب للعدالة يوقف عميدا بـ"الديستي"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص مطلوب للعدالة ومبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب العديد من مذكرات البحث الصادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي في كل من الناظور والحسيمة، وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والتهديد بارتكاب الجرائم الماسة بالأشخاص.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المعني بالأمر بمدينة الناظور بعد عملية تتبع ومراقبة مستمرة، مشيرا إلى أن إجراءات البحث مكنت أيضا من توقيف عميد شرطة يعمل بمصالح مراقبة التراب الوطني بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في تورطه في التواطؤ مع المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز ثمانية هواتف محمولة، تم عرضها على المختبر الوطني لتحليل الآثار الرقمية لإخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، وكذا مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، وخمسة كبسولات تحتوي على مواد مشكوك فيها أحيلت بدورها على مختبر الشرطة العلمية والتقنية.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي وكذا عميد الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كل المساهمين والمشاركين في الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.