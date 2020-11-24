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كُتّاب وآراء
الدرك يحجز 14 طنا من المخدرات ناحية وزان
تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بعين دريج، في إقليم وزان، من حجز حوالي 14 طنا من محصول "الكيف" سنابل، وذلك بدوار لبغال السفلى في جماعة سيدي بوصبر بالإقليم ذاته، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية، التي جاءت بناء على شكاية تفاعلت معها المصالح الدركية، مكنت من مصادرة حوالي 14 طنا من محصول "الكيف" على شكل رزم، وضبط حوالي طن آخر على شكل حبوب، و4 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، مع توقيف شخصين وحجز دراجة نارية.
المحجوز من المخدرات في هذه العملية جرى إتلافه حرقا، تضيف مصادر الجريدة، في وقت جرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيق وكشف باقي المتورطين المفترضين.