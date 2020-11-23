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الرئيسية | حوادث | مصرع تلميذ غرقا في "حوض مائي" نواحي سطات

مصرع تلميذ غرقا في "حوض مائي" نواحي سطات

مصرع تلميذ غرقا في "حوض مائي" نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 23 نونبر 2020 - 23:34

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، يوم الإثنين، بإجراء تشريح طبي على جثة تلميذ قاصر لتحديد سبب الوفاة، بعدما قضى نحبه غرقا بحوض مائي بالجماعة الترابية سيدي العايدي نواحي سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك "ح.أ"، وهو تلميذ قاصر من مواليد 2007، كان يتابع دراسته بالسلك الإعدادي بثانوية سيدي العايدي، لقي حتفه نتيجة غرقه في حوض مائي بدوار أولاد اليماني مشيخة أولاد إيدّر قيادة المزامزة إقليم سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي.

الحادث استدعى تحرك عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سطات، وممثل عن السلطة المحلية بقيادة المزامزة، وأفراد تابعين لفرقة الضفادع بثكنة الوقاية المدنية سطات، تمكّنوا من انتشال جثة الضحية من الحوض المائي الذي يقارب عمقه ثلاثة أمتار .

وعبر أعضاء جمعية آباء وأمهات تلاميذ ثانوية سيدي العايدي، والطاقم الإداري والتربوي، وزملاء الهالك، عن حزنهم جرّاء وفاة التلميذ، الذي كان يتميّز بسلوك حسن في المؤسسة، متوجّهين بالعزاء لأفراد أسرته

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابو اسحاق الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 00:21
كل مرة نفقد أطفال في مسابح وبحيرات غير صالحة للسباحة بل خطيرة ،
لماذا لا تقوم الجماعات بتوعية القرى المجاورة بتحسيس الآباء لمخاطر كهذه وكذلك المدارس المجاورة لها ،
كفانا عبثا بارواح الاطفال ،
على الاقل وضع علامات منع السباحة بتاثا ...
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