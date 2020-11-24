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كُتّاب وآراء
المؤبد لشرطي "أعدم شخصين" في الدار البيضاء
قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالسجن المؤبد في حق مفتش شرطة ممتاز، كان يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا، على خلفية تورطه في مقتل شخصين في الشارع العام بالسلاح الوظيفي وسط مدينة الدار البيضاء.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت الشرطي على النيابة العامة بعد بحث معمق لتحديد ظروف وملابسات إطلاقه لرصاصتين من سلاحه الوظيفي، مما تسبب في وفاة رجل وامرأة، يبلغان من العمر على التوالي 35 و40 سنة، وهو البحث الذي أظهرت نتائجه الأولية ارتكاب موظف الشرطة لتجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال هذا التدخل، الأمر الذي استدعى توقيفه عن العمل وتقديمه أمام العدالة.
وكانت الواقعة قد وثقت بالفيديو وروجت على مواقع التواصل الاجتماعي في حينها، حيث ظهر الشرطي وهو يوجه فوهة مسدسه نحو رأس شابة رماها شخص بعنف على الطريق.
"الفيديو" المثير أظهر تجمعا بشريا تخلله صراخ واستنكار سيدة بشأن إطلاق الرصاص على "رفيقها" الذي كان ممدا على الأرض مضرجا في دمائه، قبل أن تتعرض للدفع من طرف شخص لتسقط أرضا، ثم أفرغ الشرطي مباشرة رصاصة في رأسها، ليرديها صريعة في الحين.
وكان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني قد أصدر قرارا بتوقيف الشرطي عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
رحم الله الفقيدين.
"اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة..واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب والاخرة....امين "
قراقوش على ظلمه و ظلم احكامة لحكم علية بالاعدام 1000 مرة
هل الشرطي تجرأ واعتمد قتل انفس بغير سبب: شيء مستحيل. نحن في بلد متحضر والمفتش عنده مستوى ثقافي قبل ولوجه سلك الشرطة وعنده أوامر وتعليمات من رؤسائه يجب عليه الامثتال لها.
إذن يا اما المقال ناقص او انا مواطن جاهل. شيء ما في القضية مغموض او مستور عليه. ولا أظن ان هذا الشرطي أبهل او معتوه او يا يدري مذا يفعل؟
فلينورنا من لديه خيوط الواقعة وشكرا.
في حق بريئين مسالمين
لذلك نطالب باعدام هذا القاتل
لذلك نطالب باعدام هذا القاتل
لذلك نطالب باعدام هذا القاتل