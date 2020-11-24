24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه تفاصيل تهم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا‬ (5.00)

  2. هذا تاريخنا يدلُّ علينا.. فانظرُوا بعدنا إلى التّاريخ! (5.00)

  3. ماذا تعني بصمات "القاعدة" في بيانات جبهة "البوليساريو" الانفصالية؟‎ (5.00)

  4. المؤبد لشرطي "أعدم شخصين" في الدار البيضاء (5.00)

  5. المغرب وموريتانيا يحصّنان الجوار بتجاوز "الفتور الدبلوماسي" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | المؤبد لشرطي "أعدم شخصين" في الدار البيضاء

المؤبد لشرطي "أعدم شخصين" في الدار البيضاء

المؤبد لشرطي "أعدم شخصين" في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:10

قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالسجن المؤبد في حق مفتش شرطة ممتاز، كان يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن أنفا، على خلفية تورطه في مقتل شخصين في الشارع العام بالسلاح الوظيفي وسط مدينة الدار البيضاء.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت الشرطي على النيابة العامة بعد بحث معمق لتحديد ظروف وملابسات إطلاقه لرصاصتين من سلاحه الوظيفي، مما تسبب في وفاة رجل وامرأة، يبلغان من العمر على التوالي 35 و40 سنة، وهو البحث الذي أظهرت نتائجه الأولية ارتكاب موظف الشرطة لتجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال هذا التدخل، الأمر الذي استدعى توقيفه عن العمل وتقديمه أمام العدالة.

وكانت الواقعة قد وثقت بالفيديو وروجت على مواقع التواصل الاجتماعي في حينها، حيث ظهر الشرطي وهو يوجه فوهة مسدسه نحو رأس شابة رماها شخص بعنف على الطريق.

"الفيديو" المثير أظهر تجمعا بشريا تخلله صراخ واستنكار سيدة بشأن إطلاق الرصاص على "رفيقها" الذي كان ممدا على الأرض مضرجا في دمائه، قبل أن تتعرض للدفع من طرف شخص لتسقط أرضا، ثم أفرغ الشرطي مباشرة رصاصة في رأسها، ليرديها صريعة في الحين.

وكان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني قد أصدر قرارا بتوقيف الشرطي عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - youssef الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:24
تلك الرصاصتين استحقتا رؤوسا عارية من الأخلاق و الذمة، رؤوس المجرمين الانذال.
رحم الله الفقيدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - ززززززز الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:26
ويقولون أنهم مسلمين يقتلون بعضهم البعض فما بالك بالمخالف عنهم.مشا فيها مسكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-52
3 - N.H الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:27
(المؤبد لشرطي أعدم شخصين)أين هي العدالة حكم عليه بالمؤبد في حين هو أعدم شخصين!!!!؟؟؟بعد المؤبد سيصبح محدد ثم إعفاء لا حول و لا قوة إلا بالله كان يجب الحكم عليه بالإعدام و إعدامه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
4 - مواطن غيور على المغرب الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:28
وأخيرا تنفست الصعداء ، لو مرت هاته الجريمة بدون عقاب لكان اخر مسمار في نعش دولة الحق والقانون ....نريد فتح تحقيق في اغتيال الحقوقي حسن الطاهري لا يمكن أن يكون قتلة حسن فوق الدولة والقانون ودستور 2011 ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - خالد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:29
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. الى هذه الدرجة هذا الشخص قام بهذا الفعل هذا ربما كانت فيه صفات مجرم قبل ان يلتحق بقسم الشرطة. اتمنى ان لايخرج من السجن لان مثل هذا النوع من البشر هم من يفسدون المجتمع. رحم الله على اللذين كانوا ضحيته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
6 - Abdo الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:30
بحيا العدل .فالعدل. اساس الملك .و بهذا نكرس دولة الحق و احترام الانسان و احترام القسم الذي يؤديه رجل السلاح امام الله و امام الوطن و امام الملك. يمكن بعض الاحيان ان يضطر رجل الامن لاستعمال سلاحه بطريقة عقلانية ووحكيمة لكن انويفرغ الرصاصة في راس الضحايا فلا شك ان هذا الرجل فاشي ...نحترم رجال الامن عموما غهم عماد الوطن لكن القلة القلة تسيء الى هذا الجهاز و عليه فمن واجب الدولة ان عطهر هذا الجهاز الشريفةمن امثال هؤلاء و الله الموفق للصواب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - marjane الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:31
نعم الحكم نعم الحكم هذا هو كون غير للي قتل شي حد المؤبد باش المجرمين اتردعوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:34
...وما ظلمناهم..ولكن كانوا انفسهم يظلمون..صدق الله العظيم."....عمر طويل في السجون..عمر ازلي بدون نور الحرية بعدما انعم الله عليه بها..وجعله حرا طليقا ينعم بخرات الله..وجعل له عقل يفكر به ويفرق فرق بين الصالح والطالح...فلا يلوم الشيطان..فالشيطان ناداه واستجاب له ..لم يرغمه على فعلته المشينة. قتل النفس التي حرم الله الا بالحق او خطأ ...ووعدنا بجهنم خالدين فيها...ولعذاب الاخرة اشد.لو كانوا يعلمون.....
"اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة..واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب والاخرة....امين "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - مغربي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:39
تحية لسيد الحموشي من نهار جا لهد الجهاز الامني وا الاجهاز في تحسون جيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - الإعدام . الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:39
شاهدت شريط القتل كان عن سبق إصرار وترصد والحكم كان يجب أن يكون الإعدام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
11 - مراقب غير مقيم الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:44
قتل نفسين بريئتين بدم بارد !!! وحرمهما من حقهم في الحياة وجرع اهاليهم الحزن و الحرمان !!!! و يحاكم بالمؤبد !!!

قراقوش على ظلمه و ظلم احكامة لحكم علية بالاعدام 1000 مرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
12 - ولد زايو الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:49
يستاهل أكثر ولكن نتقبل حكم المحكمة وأن لا يدرج هذا الجاني مستقبلا ضمن في أي قائمة أو لائحة العفو الملكي في أي مناسبة. قتل شاب وأجهز على امرأة بمسدس وقتلهما. قتل الروح والروح عزيزة عند الله رغم أنهما لم يشكلا أي تهديد له. وحتى بعض شهود الزور آنذاك خاصهم العقوبة لولا شريط الفيديو الذي أثبت إجرام الشرطي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - المهدي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:53
كائنات ما بعد منتصف الليل عاهرات وخمر فعربدة فضوضاء فشجار فقتل فمؤبد .. اثنان فقدا حياتهما والثالث فقد حريته ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - محمدين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:02
لولا الفيديو الذي صور الحادثة لأصبح المقتولان مذنبان ولخرج منها الشرطة ك"الشعرة من العجين"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - سين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:02
أول الغضب جنون و آخره ندم.وفي العفو لذة لن تجدها في الانتقام. وكل شر في الحياة هو أمر من طبيعة الإنسان فلا شىء يستحق العناء أو الاهتمام الزائد فبالأحرى أن أسجن بسببه طول حياني !! لأن الحياة بمجملها تافهة عشوائية فوضوية عبثية حتمية لا معنى لها . تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - الوطواط الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:03
قبل ان أبالي باي تعليق قد يكون خاطئ، يجب ان تعطى لنا مادة القتل باكملها.
هل الشرطي تجرأ واعتمد قتل انفس بغير سبب: شيء مستحيل. نحن في بلد متحضر والمفتش عنده مستوى ثقافي قبل ولوجه سلك الشرطة وعنده أوامر وتعليمات من رؤسائه يجب عليه الامثتال لها.
إذن يا اما المقال ناقص او انا مواطن جاهل. شيء ما في القضية مغموض او مستور عليه. ولا أظن ان هذا الشرطي أبهل او معتوه او يا يدري مذا يفعل؟
فلينورنا من لديه خيوط الواقعة وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - مهن خطيرة الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:05
الأمن والصحة والتعليم، مهن تحتاج مراجعة أنظمتها الأساسية في اتجاه الحفاظ على توازن صحي بين حقوق وواجبات الممارسين بها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - سعيد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:12
مع احترامى للمحكمة هد هوامطلب سيدة بوعياش وقد تخرج علينا اصوات تندد با لعقوبة القسية ونا هد المجرم لام يقتل موطناين ونما قتل بعوضتين لايس الي اكتر من هدا حسبن لله ونيعم الواكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - مغربي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:18
مختل عقليا. .يجب تنقية جسم الشرطة من بعض المرضى و المدمنين. .و أن لا يسلم السلاح إلا بعد بحث معمق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - mirak الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:19
غياب الإنسانية موظف يقتل شخصين قتل النفس محرم الله لطف بينا يجب تطبيق السنة من قتل يقتل لكي أي شخص سولت له نفسه أن يقتل شخص يعرف نفسه سيقتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - ALHAK الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:19
العدالة الحقيقية هي اعدام هذا القاتل الذي ارتكب جريمتين

في حق بريئين مسالمين

لذلك نطالب باعدام هذا القاتل

لذلك نطالب باعدام هذا القاتل

لذلك نطالب باعدام هذا القاتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.