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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار حلاق شاب وسط مدينة أزرو

الغموض يلف انتحار حلاق شاب وسط مدينة أزرو

الغموض يلف انتحار حلاق شاب وسط مدينة أزرو
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 17:02

أقدم حلاق شاب (خ. أ) على وضع حد لحياته شنقا، صباح الثلاثاء، في ظروف غامضة داخل منزل أسرته الكائن بتجزئة النخيل الثالثة بحي أحذاف وسط مدينة أزرو.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، البالغ من العمر حوالي 27 سنة، عثر على جثته معلقة بحبل مربوط إلى عارضة حديدية مثبتة بالسقف الواقي للدرج المؤدي إلى سطح المنزل، موردة أن شقيقة المفارق للحياة هي من اكتشفت جثة قريبها قبل إخبار والدتها بذلك.

وحلت، فور إخطارها بالحادث، السلطة المحلية وعناصر أمن أزرو بمنزل الأسرة المكلومة، حيث عاينت جثة الهالك، وأشرفت على نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو، وذلك قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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