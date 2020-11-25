محكمة مراكش تؤخر ملف جريمة مقهى "لاكريم"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة المتابعين ضمن قضية جريمة "لاكريم" إلى غاية جلسة 22 من شهر دجنبر المقبل.

ويأتي تأجيل ملف هذه الجريمة التي أودت بحياة طالب بكلية الطب، مع جرح اثنين آخرين، بينهما زميلته في الكلية، من أجل منح الدفاع ملهة للتواصل مع موكليه المتابعين في حالة سراح للحضور، ولإحضار متهمين يقضون عقوبتهم السجنية بسجن لوداية.

واستؤنفت جلسات هذا الملف بالغرفة الاستئنافية بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية، في الملف ذاته، خلال شهر يوليوز الماضي، بمؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام.

وتتراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، كانت من نصيب "م.ف"، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما كان نصيب شقيقه "محمد.ف" 8 سنوات سجنا.

أما "ج.ت"، شقيق العقل المدبر للجريمة، فأدانته المحكمة بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ عقوبة في حق ثلاثة أشخاص آخرين.