24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:06
|13:19
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوقت من ذهب في التجارة.. وفي المحاكمة العادلة أيضا
- في تحزيب الفعل النضالي الأمازيغي
- "غلطة سراي" التركي يشيد بتمديد التعاقد مع بلهندة
- الثلاثي المغربي يدخل تاريخ البوندسليغا مع شالكه
- نادي الزمالك يراهن على أوناجم في الموسم الجديد
هذا تاريخنا يدلُّ علينا.. فانظرُوا بعدنا إلى التّاريخ! (5.00)
ماذا تعني بصمات "القاعدة" في بيانات جبهة "البوليساريو" الانفصالية؟ (5.00)
- مغاربة يطالبون المملكة بدعم "القبايل" لنيل الاستقلال عن الجزائر - (264)
- الحزب الأغلبي بالجزائر يضع "مناضلين" في خدمة مرتزقة البوليساريو - (193)
- جمهورية هايتي تقرر فتح قنصلية عامة بالداخلة - (60)
- القضاء يبت في ملفّ منع تمدرس تلميذة محجبة - (51)
- هذه تفاصيل تهم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة مراكش تؤخر ملف جريمة مقهى "لاكريم"
أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة المتابعين ضمن قضية جريمة "لاكريم" إلى غاية جلسة 22 من شهر دجنبر المقبل.
ويأتي تأجيل ملف هذه الجريمة التي أودت بحياة طالب بكلية الطب، مع جرح اثنين آخرين، بينهما زميلته في الكلية، من أجل منح الدفاع ملهة للتواصل مع موكليه المتابعين في حالة سراح للحضور، ولإحضار متهمين يقضون عقوبتهم السجنية بسجن لوداية.
واستؤنفت جلسات هذا الملف بالغرفة الاستئنافية بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية، في الملف ذاته، خلال شهر يوليوز الماضي، بمؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام.
وتتراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، كانت من نصيب "م.ف"، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما كان نصيب شقيقه "محمد.ف" 8 سنوات سجنا.
أما "ج.ت"، شقيق العقل المدبر للجريمة، فأدانته المحكمة بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ عقوبة في حق ثلاثة أشخاص آخرين.