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الرئيسية | حوادث | حادث مأساوي يسلب حياةَ تلميذة قرب النّاظور

حادث مأساوي يسلب حياةَ تلميذة قرب النّاظور

حادث مأساوي يسلب حياةَ تلميذة قرب النّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 23:14

أودت سيارة نفعية، الثّلاثاء، بحياة تلميذة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات، قرابة مجموعة مدارس تاوريرت ورش بجماعة بني شيكر إقليم الناظور.

وحسب مصدر مطلع، فقد كانت الطفلة الضحية ذاهبة إلى مدرستها خلال مرور السيّارة التي صدمتها بعنف لتُصاب بجروح خطيرة لم تمهلها سوى لحظات لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وسلّم سائق السيّارة نفسَه على الفور إلى مصلحة الدرك الملكي، فيما نُقلت الضحية إلى مستشفى الحسني بالناظور، قبل أن توارى الثرى اليوم ذاته بمسقط رأسها بجماعة بني شيكر.

وصاحبَ الحادثَ المأساويّ مطالبُ بضرورة تعزيز محيط المدرسة بعلامات طرقية تشير إلى مرور تلاميذ المدرسة التي تقع على مستوى الطريق الرابطة بين مركز بني شيكر و"تشارانا" وكذا إحداث مطبّات لتخفيف مستوى السّرعة في المكان.

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