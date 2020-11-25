"الكريساج" يوقع بشاب في قبضة شرطة العطاوية

إبراهيم مغراوي

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة العطاوية، الثلاثاء، على النيابة العامة المختصة شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وجرى توقيف هذا الشخص، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، على إثر توصل مصالح الشرطة القضائية بمدينتي العطاوية وابن جرير بشكايات ضحايا تعرضوا للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من طرف أشخاص يمتطون سيارة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات، المنجزة في هذه القضية بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة قلعة السراغنة، عن تحديد مكان السيارة وحجزها. كما مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم، وتوقيف واحد منهم.

وبعد تقديم المشتبه فيه إلى قضاء قلعة السراغنة، تركت مصالح بالمنطقة الأمنية لقلعة السراغنة ملف هذه القضية مفتوحا للوصول إلى شركاء المحال على العدالة.