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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي يفك لغز اختفاء طفلة في إقليم زاكورة
بعد ساعات من البحث، جرى العثور على الطفلة المسماة مروى لمام، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي كانت موضوع بحث من طرف الدرك الملكي والساكنة والسلطة المحلية بدوار تكشطات التابع للنفوذ الترابي لجماعة بوزروال، إقليم زاكورة.
وتمكنت المصالح الأمنية التي أطلقت عملية واسعة النطاق للبحث عن الطفلة المختفية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من التوصل إلى مكان تواجدها والعثور عليها الليلة الماضية، بعد استنفار دام حوالي ست ساعات.
وبحسب مصدر أمني مسؤول فقد جرى تحديد مكان تواجد المختفية، التي كانت في صحة جيدة، لدى أحد الرحل بدوار يبعد عن مسقط رأسها بحوالي 7 كيلومترات.
وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي ستستمع إلى الشخص الذي وجدت المختفية بمنزله في محضر رسمي، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة جميع ملابسات اختفائها وأسباب تواجدها لديه، خاصة أن منزل أسرتها يبعد عن منزله بحوالي 7 كيلومترات.
وكانت أسرة "مروى لمام" أبلغت مصالح الدرك الملكي والساكنة المحلية باختفاء ابنتها في ظروف غامضة، وذلك بعد مغادرتها مؤسسة للتعليم الأولي زوال أمس الثلاثاء، مرجحة أن يكون سبب اختفائها مرتبطا بعملية اختطاف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
أولا الحمد لله على سلامة الطفلة و إرجاعها لأهلها.
ما سأرويه قصة واقعية، أتدكر شخصا كان خطف صغيرا من الرحل القادمين من جنوب المغرب الصحراء، حيث استغله مختطفوه في الرعي و السخرة كعبد، و لولا الألطاف الإلاهية لما هرب و رجع لأهله، حيث روى لهم ما تشيب له الولدان.
المغاربة احدروا من هؤلاء فلا ثقة فيهم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم