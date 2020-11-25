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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يفك لغز اختفاء طفلة في إقليم زاكورة

الدرك الملكي يفك لغز اختفاء طفلة في إقليم زاكورة

الدرك الملكي يفك لغز اختفاء طفلة في إقليم زاكورة
هسبريس من زاكورة
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:20

بعد ساعات من البحث، جرى العثور على الطفلة المسماة مروى لمام، البالغة من العمر خمس سنوات، والتي كانت موضوع بحث من طرف الدرك الملكي والساكنة والسلطة المحلية بدوار تكشطات التابع للنفوذ الترابي لجماعة بوزروال، إقليم زاكورة.

وتمكنت المصالح الأمنية التي أطلقت عملية واسعة النطاق للبحث عن الطفلة المختفية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من التوصل إلى مكان تواجدها والعثور عليها الليلة الماضية، بعد استنفار دام حوالي ست ساعات.

وبحسب مصدر أمني مسؤول فقد جرى تحديد مكان تواجد المختفية، التي كانت في صحة جيدة، لدى أحد الرحل بدوار يبعد عن مسقط رأسها بحوالي 7 كيلومترات.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي ستستمع إلى الشخص الذي وجدت المختفية بمنزله في محضر رسمي، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة جميع ملابسات اختفائها وأسباب تواجدها لديه، خاصة أن منزل أسرتها يبعد عن منزله بحوالي 7 كيلومترات.

وكانت أسرة "مروى لمام" أبلغت مصالح الدرك الملكي والساكنة المحلية باختفاء ابنتها في ظروف غامضة، وذلك بعد مغادرتها مؤسسة للتعليم الأولي زوال أمس الثلاثاء، مرجحة أن يكون سبب اختفائها مرتبطا بعملية اختطاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ورزازات الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:33
الحمد لله على أنها بخير وعلى خير قبل أن تقع في الكارثة. هالعار ايلا ماقابلو وليداتكم . وشكرا لدرك الملكي ولوكيل جلالة الملك على اقليم ورزازات.
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63
2 - naimar الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:42
هكذا تنشر الحادثة مثل اللغز وجدت الطفلة في إستنفر الدرك وجدت عند الرحال ماهذا هكذا تنورون الناس أو تلعبون بمشاعرهم
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-32
3 - لا غموض الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:42
القضية واضحة جدا الطفلة تاهت في الخلاء عن دوارها فوجدها أحد الرحل و استضافها عنده لحين ظهور أهلها مجرد عمل إنساني فقط، جازاه االله كل خير، الرحل ليسوا لصوصا أو خاطفي أطفال انتهى الكلام.
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16
4 - مواطن غيور1 الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:47
السلام عليكم
أولا الحمد لله على سلامة الطفلة و إرجاعها لأهلها.
ما سأرويه قصة واقعية، أتدكر شخصا كان خطف صغيرا من الرحل القادمين من جنوب المغرب الصحراء، حيث استغله مختطفوه في الرعي و السخرة كعبد، و لولا الألطاف الإلاهية لما هرب و رجع لأهله، حيث روى لهم ما تشيب له الولدان.
المغاربة احدروا من هؤلاء فلا ثقة فيهم.
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20
5 - أستاذة وطنية الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:49
الحمد لله على لطفه وشكرا للدرك والوكيل الملك الذي أصدر اوامرة في الوقت المناسب هذه المرة الانتقاد طفلة من مخالب الوحوش الادمية
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12
6 - ام حتا نكين الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:51
الحمد لله على اسلامتها والله اعلم شنو هية النية ديال داك اللي لقاوها عندو اللهم ردنا اليك ردا جميلا ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا والحمد لله رب العالمين
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9
7 - سعيدة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:58
الحمد لله والشكر لله على سلامة الطفلة وعودتها إلى أحضان أسرتها. لاينبغي ترك الأطفال الصغار وحدهم دون مرافق يجب أن نتعلم من الحوادث السابقة...
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5
8 - كلنا رسول الله الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:59
استغفر الله العظيم الذي لا إلاه الا هو الحي القيوم واتوب إليه ....
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
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13
9 - rachida الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:01
السلام عليكم.إلى المعلق لا غموض.بما أن الطفلة تاهت ووجدها أحد الرحل واستضافها في بيته كما تقول ولماذا عوض استضافتها لم يذهب بها إلى قسم الدرك لي يخبرهم بتوهان البنت لأنه يعلم جيدا أن والديها سيمرضون في نفسيتهم وسيجن جنونهم إن لم يجدوها وتقول استضافها حتى تضهر عائلتها ولنفرض عائلتها لم تضهر أو الدرك لم يجدها هل ستبقى عنده إلى أبد الابدين وأهلها يموتون بالخوف عليها ان لم يجدوها.لو كانت نيته صافية كما قلت لذهب بها في اللحظة الأولى التي وجدها فيها ليسلمها للدرك كي يبحثوا عن عائلتها لا أن يستضفها عنده وهو ساكت ويترك عائلتها في عذاب مع اختفائها.على كل حال على سلامتها وسلامة والديها في رجوع فلذة كيدهم إلى أحضانهم
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2
10 - الهام الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:03
الامر واضح الطفلة عمرها خمسة سنوات ضربت سبعة الكيلومترات في ستة ساعات حتى وصلت عند الرحال والسيد قال حتى يصبح و يفتح من يسالي يوصلها للدرك و لا للاهل الله يهديكم هذه محاولة اختطاف ولا تحتاج لا الى تحقيق ولا غيره يجب الضرب بيد من حديد و يجب البحث على باقي الاطفال المخطفين في اماكن تواجد الرحل الذين فاكيد هناك سوابق لذلك وامكانيات ابتعادهم كثيرا عن اماكن الخطف تسهل الامر
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4
11 - الشكر لرجال الدرك الملكي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:16
السكر ادجزيل لافراد الدرك الملكي على المجهودات الجبارة التي يقومون بها َمن اجل حماية المواطن المغربي
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0
12 - عبدالله الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:19
يجب ان يشدد الامن قرب المدارس بالخصوص حماية لابنائنا و بناتنا من ما يتعرضون له من مخاطر تتربص بهم من اختطاف و باعة المخدرات و اللصوص وووووو
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13 - azur الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:34
و الله ارحم ليكم الوالدين لي عندو شي ولد اشدو عندوووووووو.ارجو النشر.
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