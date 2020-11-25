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الرئيسية | حوادث | مصالح الأمن توقف أمًّا لتعنيف طفلتها في العرائش

مصالح الأمن توقف أمًّا لتعنيف طفلتها في العرائش

مصالح الأمن توقف أمًّا لتعنيف طفلتها في العرائش
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:25

أفادت مصادر هسبريس بأن ولاية أمن تطوان تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع "فيديو" تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء، تظهر فيه سيدة وهي تعرّض طفلة قاصر لاعتداء جسدي داخل مطبخ منزلي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، إذ تم تشخيص هوية المتورطة في هذا الاعتداء على ابنتها القاصر، وتحديد زمان ومكان ارتكاب هذه الجريمة بالمدينة ذاتها منذ حوالي ستة أشهر تقريبا.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في انتظار إحالتها على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث التمهيدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغربي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:33
نتمنى من القضاء انزال اشد العقوبة على هاد الوحش وحاشا ان تكون هده ام
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50
2 - مغربي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:34
لاحولة ولا قوة الا بالله الأم شكون اربيها مع لباسها الغير محتشم
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23
3 - مواطن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:34
الغريب فالأمر بزاف د الناس تايقولك حنا تربينا هاكا و عادي . هادشي ماشي عادي هاد التعذيب تايكون لنا مرضى نفسيين ساديين تايمارسو العنف على ولادهم و على المجتمع و تايقبلوه بحالكم .هاد (****الأم ***) هي براسها خاصها إعادة التربية .
العنف لا يولد إلا العنف .حسبنا الله و نعم الوكيل .
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54
4 - ahmed الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:35
Bonjour j’ai vue cette vidéo je m’y choqué
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14
5 - الهلالي عبد الصمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:38
حاشا ولله باش تكون هادي ام للجنة تحت اقدامها . لله الامر من قبل ومن بعد
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22
6 - الحق الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:39
الصراحة ماشي كولشي عندو الحق فالولادة و تربية الاطفال. يلا كان الجميع عند الحق في الزواج، ف خاص ترخيص ديال طبيب نفسي و اخصائي علم اجتماع باش يمكن للزوج انهم يولدو. و خاص يتدارو ليهم دروس حضورية على تربية الاطفال. و يكون هادشي متبع من وزارة مختصة. و تكون مراقبة لضروف عيش الاطفال داخل البيوت. حيت هادوك ابناء الدولة قبل مايكونو ابناء واليديهم. يلا كان بصاح حقوق الانسان و حقوق الطفل و التقدم و الازدهار. حيت هاد الاولاد لي غايبينو وجه البلاد منين يكبرو. يلا خرج شي واحد فاسد او فاشل او مجرم او مريض نفسي او منتحر، فهاديك مسؤلية الجميع. اللهم وفّق و ألهم الجميع لما فيه الخير للبلاد و العباد
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24
7 - حقيقة الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:39
أغلبنا شاهد الفيديو وفيه ترهيب للقاصرة بحرقها بالنار وهي اشياء بعيدة كل البعد عن تربية حذاتية تخص القرن 21. غير مقبول. ارجو الحكم عليها وجعلها عبرة لأمهات آخر الزمان وما اكثرهن. عندما يكون عندك يا سيدتي ظغط من زوج أو العمل أو... لا تصرفيه رجاء في الاوااد
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23
8 - مغربي وافتخر الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:46
اشهادشي ولينا كنسمعو واش تربية هاكة اسف شديد هاد شي تيحز في نفس الله اهدي ماخلق
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10
9 - عابر سبيل الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:47
رأيت الفيديو لكن لم أستطع إكماله لقساوة الحدث يجب معاقبة كل من سولت له نفسه المساس بكرامة الطفل
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16
10 - Farid الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:49
سؤال اامطروح لماذا التصوير الواقعة وهذه ليست بأم مجرمة في حق طفولة وأمومة ابنتها اتجاح المجتمع المسلم
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12
11 - فىيد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:52
غرغرة عيني عند مشاهدة الفيديو ولله مش أم وااحيوانات رؤوف بابناءه
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12
12 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:52
خصهم يشدوها و يشدو المصور و الاب و الجدة لي كانو كيتفرجو.
هدوك الولاد انا نحضنهم و نربيهم و نقريهم كاملين
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16
13 - الجهل والفقر الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:53
غالبا ما يكون الجهل والفقر سببين من اسباب العنف
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7
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