مصالح الأمن توقف أمًّا لتعنيف طفلتها في العرائش

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كُتّاب وآراء
مصالح الأمن توقف أمًّا لتعنيف طفلتها في العرائش
أفادت مصادر هسبريس بأن ولاية أمن تطوان تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع "فيديو" تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء، تظهر فيه سيدة وهي تعرّض طفلة قاصر لاعتداء جسدي داخل مطبخ منزلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، إذ تم تشخيص هوية المتورطة في هذا الاعتداء على ابنتها القاصر، وتحديد زمان ومكان ارتكاب هذه الجريمة بالمدينة ذاتها منذ حوالي ستة أشهر تقريبا.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في انتظار إحالتها على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث التمهيدي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
العنف لا يولد إلا العنف .حسبنا الله و نعم الوكيل .
هدوك الولاد انا نحضنهم و نربيهم و نقريهم كاملين