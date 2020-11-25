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كُتّاب وآراء
"فيديو" لعملية سرقة يوقع بشخصين نواحي أكادير
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية تيكيوين، ضواحي مدينة أكادير، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 22 و35 سنة، وهما من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف واستعمال ناقلة ذات محرك.
وأورد مصدر أمني أن مصالح ولاية أمن أكادير رصدت شريطا منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يمتطيان دراجة نارية، ومشفوع بتعليق يدعي أنهما عرّضا شخصا للسرقة بحي السلام بمدينة أكادير، ففتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا تمهيديا في هذه النازلة رغم عدم توصلها بشكاية في الموضوع.
ومكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية الضحية وتوقيف المشتبه فيهما بمدينة تيكيوين؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزلهما عن حجز هاتف محمول محصل من السرقة، والدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حسب المصدر ذاته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.