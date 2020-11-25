24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا (5.00)

  2. تحليل قاموس المصطلحات في قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء (5.00)

  3. "الوصم" يدفع شباب الأحياء الصفيحية إلى إنكار "المجال الجغرافي" (5.00)

  4. عندما فتح الحسن الثاني "أبواب التّوبة" أمام انفصاليي البوليساريو (5.00)

  5. "مسيرة تارغونا" تندد بألاعيب عصابة البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "فيديو" لعملية سرقة يوقع بشخصين نواحي أكادير‬

"فيديو" لعملية سرقة يوقع بشخصين نواحي أكادير‬

"فيديو" لعملية سرقة يوقع بشخصين نواحي أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 23:20

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية تيكيوين، ضواحي مدينة أكادير، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 22 و35 سنة، وهما من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف واستعمال ناقلة ذات محرك.

وأورد مصدر أمني أن مصالح ولاية أمن أكادير رصدت شريطا منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يمتطيان دراجة نارية، ومشفوع بتعليق يدعي أنهما عرّضا شخصا للسرقة بحي السلام بمدينة أكادير، ففتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا تمهيديا في هذه النازلة رغم عدم توصلها بشكاية في الموضوع.

ومكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية الضحية وتوقيف المشتبه فيهما بمدينة تيكيوين؛ فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزلهما عن حجز هاتف محمول محصل من السرقة، والدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حسب المصدر ذاته.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.