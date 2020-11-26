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كُتّاب وآراء
الدرهم يقف أمام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال
أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، و17 من المتهمين الآخرين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لتعميق البحث معهم في شأن شبهة "اختلاس وتبديد أموال عامة".
ويأتي هذا القرار بعدما انتهت الشرطة القضائية من الاستماع إلى المتابعين في إطار البحث التمهيدي بخصوص المنسوب إليهم.
حسن الدرهم أوضح أنه مستعد للمثول أمام العدالة، التي تسعى إلى للكشف عن الحقيقة؛ "لكن البينة على من ادعى، بعيدا عن أساليب التشويش التي أضحت تقليدا يسبق الاستحقاقات الانتخابية".
وقال الدرهم، في تصريح لهسبريس، إنه "على الناس أن تفرّق بين المطالبة بإجراء التحقيق والمتابعة بارتكاب جرائم؛ فتحريك الدعوى العمومية ليست إدانة، والإدانة لا تكون إلا بحكم نهائي غير قابل للطعن".
وأورد المتحدث نفسه: "دولة الحق والقانون بالمملكة المغربية سنت قوانين وأحدثت مؤسسات مهمتها حماية المال العام، ومواجهة المفسدين وناهبي المال العام والمزورين؛ لكن هذا لا يجب أن ينسينا أن عددا غفيرا من المنتخبين أناس شرفاء وأبرياء، فالتعميم ظالم والقانون ضمن البراءة للمواطنين".
وواصل الرئيس السابق لبلدية المرسى قائلا: "لست في حاجة إلى المال العام، ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة؛ فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالأقاليم الصحراوية المغربية سنة 1945، ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالأقاليم الصحراوية".
وفي ختام تصريحه، أكد أن مغادرته لرئاسة بلدية المرسى كانت بسبب صحي، مضيفا: "تركت فائضا في الميزانية قدر بـ10 من ملايين الدرهم، ولم أثقل كاهلها بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي FEC، ولم أتقاضى تعويضا كرئيس طيلة فترة انتدابي".