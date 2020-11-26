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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ 50 "حراكا" بسواحل الناظور
علم لدى مصدر عسكري، الخميس، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت، الأربعاء، المساعدة بعرض ساحل الناظور لـ50 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا يواجهون صعوبات على متن قارب مهترئ للغاية، مشيرا إلى أنه تم العثور بينهم على أربع جثث لامرأتين ورضيعين.
وأضاف المصدر العسكري أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية من الوحدات التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء الناظور وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
منذ تلك اللحظة و الاعلام يحاول تحسين صورة البحرية و إظهارها في دور البطولة. و هذا يذكرني بالأفلام الامريكية في العراق و أفغانستان عندما يحاولون تصورين الجندي بطل الفلم على انه فعلا بطلا وقام بعمل بطولي مع العلم انه في الاصل هذه القوات مجرمة و محتلَّة.
كنا ننتظر نتائج التحقيق في ذلك الحادث و معاقبة الجناة و مَن اعطى أوامر إطلاق النار لكن للاسف ام تكييف الحادث على انه ليس بجريمة