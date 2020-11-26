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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 50 "حراكا" بسواحل الناظور

البحرية الملكية تنقذ 50 "حراكا" بسواحل الناظور

البحرية الملكية تنقذ 50 "حراكا" بسواحل الناظور
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 16:20

علم لدى مصدر عسكري، الخميس، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت، الأربعاء، المساعدة بعرض ساحل الناظور لـ50 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا يواجهون صعوبات على متن قارب مهترئ للغاية، مشيرا إلى أنه تم العثور بينهم على أربع جثث لامرأتين ورضيعين.

وأضاف المصدر العسكري أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية من الوحدات التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء الناظور وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - تحية الخميس 26 نونبر 2020 - 16:39
عمل كبير تقوم به البحرية الملكية ، لانقاذ ارواح المهاجرين الغير الشرعيين. تحية لهم.
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2 - ok aziz الخميس 26 نونبر 2020 - 16:43
المغرب درك الملكي لاسبانيا يجب استعمال هذه الورقة في الأوقات الحرجة ضد الاتحاد الاوروبي
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3
3 - كمال المنصوري الخميس 26 نونبر 2020 - 16:45
منذ حادث مقتل تلك الشابة التي كانت في ذلك الزورق الذي أطلقت عليه البحرية المغربية النار و منذ ان تعرضت هذه الاخيرة لانتقادات كبيرة جدا لانه لا يُعقَل إطلاق النار على مواطنين مدنيين عزل حتى لو كانوا مهاجرين سريين.
منذ تلك اللحظة و الاعلام يحاول تحسين صورة البحرية و إظهارها في دور البطولة. و هذا يذكرني بالأفلام الامريكية في العراق و أفغانستان عندما يحاولون تصورين الجندي بطل الفلم على انه فعلا بطلا وقام بعمل بطولي مع العلم انه في الاصل هذه القوات مجرمة و محتلَّة.
كنا ننتظر نتائج التحقيق في ذلك الحادث و معاقبة الجناة و مَن اعطى أوامر إطلاق النار لكن للاسف ام تكييف الحادث على انه ليس بجريمة
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