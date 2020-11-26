البحرية الملكية تنقذ 50 "حراكا" بسواحل الناظور

هسبريس من الرباط

علم لدى مصدر عسكري، الخميس، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت، الأربعاء، المساعدة بعرض ساحل الناظور لـ50 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا يواجهون صعوبات على متن قارب مهترئ للغاية، مشيرا إلى أنه تم العثور بينهم على أربع جثث لامرأتين ورضيعين.

وأضاف المصدر العسكري أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية من الوحدات التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء الناظور وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل.