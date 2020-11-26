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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة شابة يهز أوطاط الحاج ببولمان

العثور على جثة شابة يهز أوطاط الحاج ببولمان

العثور على جثة شابة يهز أوطاط الحاج ببولمان
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 26 نونبر 2020 - 17:24

اهتزت ساكنة أوطاط الحاج بإقليم بولمان على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها، ليلة الأربعاء، شابة (ع.أ) في نهاية عقدها الرابع، إثر تعرضها لاعتداء بالسلاح الأبيض.

وعثر على الضحية، وفق ما أوردته مصادر هسبريس، جثة هامدة غير بعيد عن مدرسة الإمام مالك الكائنة جوار حي الزيتون وسط أوطاط الحاج، وهي مضرجة في دمائها، مبرزة أن عليها آثار اعتداء وطعن بأداة حادة.

ورجحت مصادر الجريدة أن تكون الضحية، التي كانت تعمل بنادي المدرس بأوطاط الحاج التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، تعرضت لاعتداء جنسي قبل الإجهاز عليها، إذ عثر على الجثة مجردة من الملابس، وفي مكان منزو ومظلم.

نادي المدرس بأوطاط الحاج أصدر بلاغا، توصلت به هسبريس، وصف فيه الاعتداء على العاملة به بـ"الهمجي"، مشيرا إلى أن الضحية "تعرضت للضرب والجرح والاغتصاب الذي أدى إلى وفاتها"، ومحملا كامل المسؤولية عما قال إنه انعدام الأمن بأوطاط الحاج للسلطات المحلية والدرك الملكي.

هذا وتسابق مصالح الدرك الملكي لأوطاط الحاج الزمن لفك لغز هذه الجريمة، إذ تمكنت، الخميس، من توقيف أحد المشتبه فيهم، فيما نُقلت جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس، قصد إحالتها على التشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد الدريوش/أمستردام الخميس 26 نونبر 2020 - 17:35
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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36
2 - مواطن يعتز بوطنيته الخميس 26 نونبر 2020 - 17:37
البكاء وراء الميت خسارة ....اين هو الامن ؟؟؟؟ هذا هو السؤال الذين يمكن طرحه ..عادة عند الدرك او الشرطة عندما تشتكي عن عدم الامن يلفقون لك تهمة اهانة موظف ..او عندما تدلي باعتداء او ما شابه ذلك يقولون لك سير حتى يسيل الدم ....رحم الله الفقيدة و اسكنها فسيح جناته و يجب على السلطات الامنية ان تتحمل مسؤوليتها فيما يجري ..
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29
3 - كريم الخميس 26 نونبر 2020 - 17:37
ارجعوا الاعدام الله ارحم ليكم الواليدين. الخصي اولا ثم الاعدام للمجرمين
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4 - مدينة الفنيدق في ديمة الله الخميس 26 نونبر 2020 - 17:42
لاحول ولاقوة الا بي الله حسبنا الله ونعم الوكيل
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16
5 - Trois fois rien,,, ,,, الخميس 26 نونبر 2020 - 17:49
رحمها الله المسكينة ضحية انعدام الأمن ،حينما يقبضون على المجرمين طبعا سيحاكمون محاكمة عادلة
وسيتمتعون بعطلة مطولة في سجن خمس نجوم
وسيكون هناك أكل وشرب وتطبيب وترفيه وكل هدا
على حساب دافعي الضرائب.
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14
6 - mansour الخميس 26 نونبر 2020 - 17:50
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في الحقيقة يعجز اللسان عن وصف هاذه الجريمة البشعة للأسف الشديد كثيراً ما نسمع عن إزهاق أرواح وببرودة دم وعندما تبحث في المشكل تجده تافه جداً
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8
7 - ابن المغرب الشرقي الخميس 26 نونبر 2020 - 17:51
ذهبت ذات يوم لاأشتكي من الظلم الذي يمارسه علي احد الأشخاص فقال لي دركي سير راك درتي لنا الإزعاج سير حتى يقع بينك وبينه خصام ودير شكاية استعجالية.؟؟؟؟؟؟؟?؟؟؟وفهم تسطا
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8 - رضوان الخميس 26 نونبر 2020 - 17:56
مادام ليس هناك إعدام فسوف ننتظر المزيد من الاعتداء والقتل ولا حول و لا قوة الا بالله.........
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11
9 - lahoucine الخميس 26 نونبر 2020 - 18:00
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.ربما اللدين يدافعون عن عقوبة الإعدام ليسوا من المغرب.
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