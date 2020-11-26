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الرئيسية | حوادث | "كازينو السعدي" .. المحكمة تؤيد الحكم الابتدائي

"كازينو السعدي" .. المحكمة تؤيد الحكم الابتدائي

"كازينو السعدي" .. المحكمة تؤيد الحكم الابتدائي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 26 نونبر 2020 - 18:46

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في قضية "كازينو السعدي"، التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت خلال شهر فبراير من سنة 2015 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة "عرصة سينكو"، وتمليكها للدولة.

كما برأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.

وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان لعمدة مراكش، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول "عبد الغني- م"، صاحب مشروع تجزئة "عرصة سينكو"، وبرأت كلا من المقاول "محمد-ز"، والمقاول "أحمد- ب" من جميع التهم المنسوبة إليهما.

وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".

وجاء هذا الحكم بعد حوالي 50 جلسة نظمت للبت في هذه القضية التي عمرت طويلا بمحكمة الاستئناف (حوالي 13 سنة).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الخميس 26 نونبر 2020 - 19:39
13 سنة وهي في المحكمة في الأخير أحكام لا ترقى إلى المستوى لكن حينما يتعلق بصحفي أو معارض محاكمة بسرعة البرق وأحكام قاسية تصل ل 20 سنة لك الله يا وطني
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