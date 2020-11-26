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الرئيسية | حوادث | 5 قتلى في اصطدام بين حافلة وسيارة أجرة نواحي مدينة الريش

5 قتلى في اصطدام بين حافلة وسيارة أجرة نواحي مدينة الريش

5 قتلى في اصطدام بين حافلة وسيارة أجرة نواحي مدينة الريش
هسبريس من ميدلت
الخميس 26 نونبر 2020 - 23:00

لقيَ خمسةُ أشخاص مصرعهم في حادثة سير خطيرة وقعت، قبل قليل بالقرب من مدينة الريش، على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي الرشيدية وميدلت.

وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في الحين، وهم سائق وركاب سيارة أجرة كانت متجهة من الرشيدية نحو مدينة الريش؛ وذلك إثر اصطدام قوي وقع بين سيارة الأجرة وحافلة لنقل المسافرين.

وأوضح مصدر أمني مسؤول أن الحادثة المميتة وقعت نتيجة تجاوز سيارة الأجرة في مكان غير مسموح بالتجاوز، لتصطدم مباشرة بحافلة عمومية متجهة من ميدلت نحو الرشيدية، مخلفة بذلك حصيلة ثقيلة في الوفيات.

وفور وقوع الحادث، هرعت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطة المحلية إلى عين المكان، حيث باشرت السلطات المختصة التحقيقات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة؛ فيما جرى نقل جثث الضحايا إلى قسم الأموات بمستشفى القرب بمدينة الرشيدية.

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