24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تراهن على مناهضة العنف الرقمي ضد النساء
- كتاب جديد يبرز واقع أنظمة التقاعد في المغرب
- أحوجيل يلتقط ذاكرة "سغروشن" في إصدار جديد
- تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية
- مشكل الماء بالحبابيس
تنزيل أحادي للتغطية الاجتماعية يضع الحكومة أمام انتقادات نقابية (5.00)
البرلمان الأوروبي يسلط الأضواء على الانتهاكات الحقوقية في الجزائر (5.00)
محكمة النقض تنهي مسار "إكديم إزيك" بتأييد العقوبات السجنية (5.00)
- بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (111)
- قائد جيش الجزائر يحذر من حملات معادية مسعورة - (107)
- القوات المسلحة الملكية تحبط مناوشات ليليّة لميليشيات البوليساريو - (101)
- "كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي - (86)
- محكمة النقض تنهي مسار "إكديم إزيك" بتأييد العقوبات السجنية - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة توقف متورطا في شبكة لترويج المخدرات
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي "بوربعات" بمدينة طنجة، وهو متلبس بترويج أقراص مخدرة، إذ مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 770 قرصا طبيا مخدرا من نوعي "نورداز" و"زيبام"، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل مزوّد الموقوف بالمخدرات عن حجز كمية إضافية بلغت 1014 قرصا طبيا مخدرا من النوعين نفسهما، وميزان إلكتروني وكمية من مخدر الشيرا.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي؛ بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني الذي تم تشخيص هويته الكاملة وتحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني.