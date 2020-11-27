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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف متورطا في شبكة لترويج المخدرات‎

الشرطة توقف متورطا في شبكة لترويج المخدرات‎

الشرطة توقف متورطا في شبكة لترويج المخدرات‎
هسبريس من طنجة
الجمعة 27 نونبر 2020 - 01:30

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي "بوربعات" بمدينة طنجة، وهو متلبس بترويج أقراص مخدرة، إذ مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 770 قرصا طبيا مخدرا من نوعي "نورداز" و"زيبام"، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل مزوّد الموقوف بالمخدرات عن حجز كمية إضافية بلغت 1014 قرصا طبيا مخدرا من النوعين نفسهما، وميزان إلكتروني وكمية من مخدر الشيرا.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي؛ بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني الذي تم تشخيص هويته الكاملة وتحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني.

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