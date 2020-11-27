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كُتّاب وآراء
تحقيق قضائي في مقتل شاب عشريني بمدينة طاطا
عُثر على شاب في العشرينات من العمر جُثّة هامدة وعليها آثار اعتداء جسدي، ليلة الخميس، داخل منزل كان يقطنه بمعية زميل له في العمل بزنقة "الملازم عمي بلعيد" بمدينة طاطا.
وكان المفارق للحياة وزميله قد تواريا عن الأنظار لنحو يوميْن، ما دفع مشغلهما إلى إبلاغ السلطات الأمنية، التي داهمت المنزل الذي يقطنانه تحت إشراف النيابة العامة، حيث وُجد الشاب مقتولا.
وباشرت مصالح الشرطة القضائية بطاطا المعاينات اللازمة، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، وذلك من أجل تحديد سبب الوفاة وكشف ملابسات مقتل الشاب، كما عُممت مذكرة بحث لتوقيف زميله.