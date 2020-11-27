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الرئيسية | حوادث | تحقيق قضائي في مقتل شاب عشريني بمدينة طاطا

تحقيق قضائي في مقتل شاب عشريني بمدينة طاطا

تحقيق قضائي في مقتل شاب عشريني بمدينة طاطا
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 27 نونبر 2020 - 11:14

عُثر على شاب في العشرينات من العمر جُثّة هامدة وعليها آثار اعتداء جسدي، ليلة الخميس، داخل منزل كان يقطنه بمعية زميل له في العمل بزنقة "الملازم عمي بلعيد" بمدينة طاطا.

وكان المفارق للحياة وزميله قد تواريا عن الأنظار لنحو يوميْن، ما دفع مشغلهما إلى إبلاغ السلطات الأمنية، التي داهمت المنزل الذي يقطنانه تحت إشراف النيابة العامة، حيث وُجد الشاب مقتولا.

وباشرت مصالح الشرطة القضائية بطاطا المعاينات اللازمة، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، وذلك من أجل تحديد سبب الوفاة وكشف ملابسات مقتل الشاب، كما عُممت مذكرة بحث لتوقيف زميله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ...... الجمعة 27 نونبر 2020 - 11:45
ها فاش حادكين.كل يوم قتل كل يوم إغتصاب وعاد الكريساج والنصب والكذب والغش والنفاق وقاليك بغاوا إنصروا الرسول صلعم.نقيو بعد غير المجتمع ديالكم من الجريمة المتفشية فيه والفساد اللذي يزداد فيه استفحالا عاد نصروا الرسول صلعم.والله لو كان الرسول بيننا الآن لتبرأ منكم ومن همجيتكم وحتى من نصرتكم له لأن النصرة تحقق بالإخلاص والأخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة لا بالاجرام وكل ما حرمه الله على عباده.الله إخرجنا من وسط الهمج بخير وعلى خير وقاليك خير أمة اخرجت للناس.هل هذا الخير هو الاقتتال فيما بينكم أو الغش والحقد والكراهية الموجودة فيكم.انشري يا هيسبريس من فضلك لأن طفح الكيل من هاد جيل قمش
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