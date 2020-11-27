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كُتّاب وآراء
العثور على جثة طفل جرفته مياه الأمطار باشتوكة
عثر مواطنون في دوار "تن علي موماد"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة، نواحي اشتوكة آيت باها، على جثة طفل (7 سنوات) عالقة بجانب وادي "تكاض"، وذلك بعما اختفى منذ مساء أمس.
وكانت السلطة المحلية ومصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي قد تلقّت إخبارا باختفاء الطفل في ظروف غامضة، بعدما غادر منزل أسرته في غفلة من والده، حيث جرت مباشرة عملية بحث واسعة منذ أمس بمشاركة الساكنة المحلية.
ورجحت مصادر من عين المكان أن يكون الطفل قد جرفته مياه وادي "تكاض"، الذي عاد إلى نشاطه بسبب التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة.
وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة الطفل، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.