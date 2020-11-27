فرقة دركية تعتقل أكبر تاجر للمخدرات بإقليم تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

تمكنت مصالح الدرك الملكي، الجمعة، من توقيف واحد من أكبر المشتبه فيهم في ترويج المخدرات بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون؛ وذلك بعدما شكل موضوع عشرات برقيات البحث المحلية والوطنية لدى مختلف الأجهزة الأمنية، طيلة السنوات الماضية.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن عملية توقيف الشخص المعني الملقب بــ"بوقرون" جاءت على إثر تنسيق أمني بين فرقة من التدخل التابعة للفصيلة القضائية بأكادير وعناصر المركزين القضائي والترابي بسرية تزنيت؛ وذلك على مقربة من منزله الكائن بجماعة بونعمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف الستيني يشتبه أيضا تورطه في قضية متعلقة بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، جرى تفكيكها مؤخرا بإقليم سيدي إفني.

وأوردت المصادر ذاتها أنه جرى نقل المشتبه فيه إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، قصد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي سيخضع له من لدن عناصر الفصيلة القضائية تحت إشراف من النيابة العامة المختصة.