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الرئيسية | حوادث | فرقة دركية تعتقل أكبر تاجر للمخدرات بإقليم تزنيت

فرقة دركية تعتقل أكبر تاجر للمخدرات بإقليم تزنيت

فرقة دركية تعتقل أكبر تاجر للمخدرات بإقليم تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:30

تمكنت مصالح الدرك الملكي، الجمعة، من توقيف واحد من أكبر المشتبه فيهم في ترويج المخدرات بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون؛ وذلك بعدما شكل موضوع عشرات برقيات البحث المحلية والوطنية لدى مختلف الأجهزة الأمنية، طيلة السنوات الماضية.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن عملية توقيف الشخص المعني الملقب بــ"بوقرون" جاءت على إثر تنسيق أمني بين فرقة من التدخل التابعة للفصيلة القضائية بأكادير وعناصر المركزين القضائي والترابي بسرية تزنيت؛ وذلك على مقربة من منزله الكائن بجماعة بونعمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف الستيني يشتبه أيضا تورطه في قضية متعلقة بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، جرى تفكيكها مؤخرا بإقليم سيدي إفني.

وأوردت المصادر ذاتها أنه جرى نقل المشتبه فيه إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، قصد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي سيخضع له من لدن عناصر الفصيلة القضائية تحت إشراف من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Naima الجمعة 27 نونبر 2020 - 20:09
بحال هاذ الأشخاص عديمي الضمير لخرجو على الشباب ديال هاذ البلاد الشغل الشاغل ديالهوم هو جمع المال ماعرفينش بانهم دمروا الأسرعلى الأسر كاين لقتل والديه كاين لقتل مرتو ولادو كاين ال قتل راسو اولا شي حد في كسيدة بلا ما يشعر اوزيد اوزيد....
حقيقة الله يبعد شرهم على خلق الله والله يهديهم على طريق الحق.

حسبنا الله ونعم الوكيل.
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2 - ليحصل يخلص الجمعة 27 نونبر 2020 - 20:20
الحمد لله الذي عافانا مما ابثلاه بهم وفظلا على كثير ممن خلق تفظيلا للاسف ستين سنة وباقي غادي فالخراب لعقول وليداتنا وتلويثهم بالمخدرات وعايش فالحرام اللهم عافينا ظميرو مات ومات فيه حتى الانسانية ولكن ليحصل يودي
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