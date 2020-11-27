24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوقت واللقاح .. تعافي الاقتصاد الوطني يترقب جديد الأسابيع المقبلة
- اختفاء تبون
- دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية
- منقذ الحسن الثاني
- هل تمثل الديكتاتورية مرضا؟
دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية (5.00)
5 قتلى في اصطدام بين حافلة وسيارة أجرة نواحي مدينة الريش (5.00)
- دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية - (60)
- رصيف الصحافة: أول تلقيح ضد "كورونا" بالمغرب يوم 4 دجنبر - (58)
- الجزائر تسارع الزمن لإنجاز "أنبوب الغاز" مع نيجيريا قبل المغرب - (58)
- 5 قتلى في اصطدام بين حافلة وسيارة أجرة نواحي مدينة الريش - (43)
- الأحزاب السياسية تتفقد معبر "الكركرات" وتكشف أكاذيب الانفصاليين - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرقة دركية تعتقل أكبر تاجر للمخدرات بإقليم تزنيت
تمكنت مصالح الدرك الملكي، الجمعة، من توقيف واحد من أكبر المشتبه فيهم في ترويج المخدرات بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون؛ وذلك بعدما شكل موضوع عشرات برقيات البحث المحلية والوطنية لدى مختلف الأجهزة الأمنية، طيلة السنوات الماضية.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن عملية توقيف الشخص المعني الملقب بــ"بوقرون" جاءت على إثر تنسيق أمني بين فرقة من التدخل التابعة للفصيلة القضائية بأكادير وعناصر المركزين القضائي والترابي بسرية تزنيت؛ وذلك على مقربة من منزله الكائن بجماعة بونعمان.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف الستيني يشتبه أيضا تورطه في قضية متعلقة بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، جرى تفكيكها مؤخرا بإقليم سيدي إفني.
وأوردت المصادر ذاتها أنه جرى نقل المشتبه فيه إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، قصد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي سيخضع له من لدن عناصر الفصيلة القضائية تحت إشراف من النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
حقيقة الله يبعد شرهم على خلق الله والله يهديهم على طريق الحق.
حسبنا الله ونعم الوكيل.