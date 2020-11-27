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الرئيسية | حوادث | ضرب مفضي للموت يورّط 5 أشخاص بالحاجب

ضرب مفضي للموت يورّط 5 أشخاص بالحاجب

ضرب مفضي للموت يورّط 5 أشخاص بالحاجب
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 20:36

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الحاجب تمكنت، زوال الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في الضرب والجرح المفضي للموت والسرقة الموصوفة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، في الرابع عشر من الشهر الجاري، بإشعار من عائلة تاجر يبلغ من العمر 69 سنة، بدعوى أنه تعرض للضرب والجرح البليغين، قبل أن توافيه المنية لاحقا، وكذا للسرقة التي استهدفت مبلغا ماليا وحليا ومجوهرات من داخل مسكنه.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي كشفت إجراءات البحث أنه عرض الضحية للاعتداء الجسدي بتواطؤ وتحريض من الزوجة الثانية للضحية وشقيقيها، قبل أن يعمدوا إلى اختلاق سيناريو السرقة لتضليل مسارات البحث والتحري.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم توقيف الزوجة الثانية للضحية وشقيقتها وشقيقها، علاوة على شخص خامس شارك في الأعمال التحضيرية لهذه الجريمة، ولم يبلغ عنها، حيث تم إيداعهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Ayoub الجمعة 27 نونبر 2020 - 20:55
فعلا برافو لفرقة الامن هلى العمل ديالها، وكانتأسفوا على ما جرى للضحية والله لن يضيع أجره دروك يجي الحساب.
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20
2 - مجرد رأي... الجمعة 27 نونبر 2020 - 20:55
الطمع فين ك يوصل الزوجة ورطت اخوانها في جريمة نكراء من أجل المال ها مآلها ومآل اخوتها السجن المؤبد والضحية المسكين لقى حتفه نتيجة طمع أين هي الزوجة الاولى
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22
3 - Naima الجمعة 27 نونبر 2020 - 21:09
أنا شخصيا ولاو كايجوني شي ناس بحال ال فقدو عقولهم مابقاتش عندهم شي ذرة ديال العقل الجريمة ولات عندهم بحال شي شربة ديال الماء.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول و لا قوة إلا بالله.
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